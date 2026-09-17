CFK: la Justicia separó los juicios Hotesur y Los Sauces

El Tribunal Oral Federal N°5 resolvió separar los juicios de Cristina Fernández de Kirchner por las causas Hotesur y Los Sauces, que hasta ahora se tramitaban de manera conjunta. El tribunal consideró que ambos expedientes tienen objetos procesales y pruebas diferentes y que un único debate podría generar demoras. Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026 y Hotesur, el 19 de marzo de 2027.

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La decisión fue adoptada por el tribunal que interviene en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces. Según la resolución, ambas investigaciones habían sido acumuladas materialmente por una razón instrumental: facilitar su juzgamiento cuando alcanzaran una situación procesal equivalente.

Sin embargo, el tribunal entendió que esa modalidad dejó de resultar conveniente frente a la delimitación definitiva de las acusaciones, la prueba ofrecida y las condiciones concretas en las que deberán desarrollarse los debates. La resolución sostiene que mantener ambos procesos juntos podría convertirse en una fuente de "demora y complejidad innecesarias". El TOF 5 señaló además que el Código Procesal Penal establece que no corresponde acumular causas cuando esa decisión genera un grave retardo para alguna de ellas. En ese sentido, explicó que la conexidad entre expedientes constituye una herramienta de organización y no un objetivo en sí mismo.

Con el desdoblamiento, el tribunal estableció dos fechas diferentes para el inicio de los debates. El juicio por Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10, mientras que el debate por Hotesur tendrá inicio el viernes 19 de marzo de 2027 a las 10. Ambos procesos se desarrollarán de manera presencial. En el caso de Los Sauces, el tribunal dispuso además que las audiencias se desarrollen los lunes, viernes y sábados, con una agenda que podrá ser readecuada para compatibilizar las obligaciones de los tres magistrados que integran el tribunal.

La resolución también habilitó los sábados 24 y 31 de octubre de 2026 y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 para garantizar la continuidad del debate. En caso de resultar necesario, quedó prevista la posibilidad de habilitar también la segunda semana de la feria.

Qué diferencia a las causas Hotesur y Los Sauces

Aunque ambos expedientes comparten parte de su contexto histórico, el tribunal remarcó que tienen objetos procesales diferentes. En Hotesur, la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se estructura alrededor de una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con fondos que habrían provenido de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez.

En Los Sauces, en cambio, la acusación contempla una hipótesis de presunta asociación ilícita y lavado de activos y señala como fuentes de fondos a empresas vinculadas tanto con el Grupo Báez como con el Grupo Indalo.