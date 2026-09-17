La senadora libertaria Patricia Bullrich se refirió a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y descartó de manera categórica que los tribunales puedan dar lugar a un pedido de revisión sobre su condena. Durante una entrevista en Radio Rivadavia la dirigente sostuvo que las instancias procesales ya fueron completadas de forma definitiva.

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Bullrich enfatizó que las etapas de revisión ordinarias y extraordinarias se encuentran agotadas en el caso de la expresidenta. "El sistema está cerrado, por lo menos en la causa por la que hoy está purgando una pena Cristina Fernández de Kirchner. Se llegó a la última instancia", afirmó la entrevistada.

En su argumentación, Bullrich explicó que habilitar una nueva discusión sin fundamentos excepcionales afectaría las reglas del debido proceso. "Sería muy fácil si vos en cada uno de los juicios que tienen las personas en la mitad del juicio decís 'no me gusta la condena, quiero que lo abran de nuevo'", graficó durante la conversación radial.

El concepto de cosa írrita y las excepciones legales

Al detallar en qué circunstancias el derecho penal argentino habilita la reapertura de un caso cerrado, Bullrich hizo referencia a la figura de la cosa juzgada írrita. "Para abrir un juicio tiene que haber flagrantes irregularidades. Hay un mecanismo que se llama la cosa írrita, que es que si realmente hubo, por ejemplo, coimas en un proceso judicial, vos podrías anular ese proceso judicial porque podrías decir: 'Hay un juez corrupto, que me dio una sentencia por la plata que recibió'", explicó.

Sin embargo, Bullrich rechazó de plano que ese supuesto sea aplicable a la causa contra Cristina. "No es el caso de lo que estamos discutiendo, que tuvo más revisiones que ningún caso en la Argentina. Ningún detenido en la Argentina ha tenido tantas revisiones judiciales como ha tenido la expresidenta", subrayó.

La intervención de Casación y la Corte Suprema

Para fundamentar su postura, Bullrich recordó que el expediente ya fue analizado por las máximas instancias del Poder Judicial de la Nación. "Llegó hasta la última instancia, es la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia lo cerró", señaló para desestimar cualquier alternativa de retroceso procesal.

Asimismo, descartó que la Cámara de Casación pueda reconsiderar sus propios fallos: "Yo no veo ninguna posibilidad de que la Cámara de Casación diga: 'Ah, bueno, yo cuando tomé este caso no lo tomé bien, no lo pensé bien, lo vuelvo a pedir'. No se puede". Hacia el final, ante el comentario del periodista sobre eventuales especulaciones en el ámbito judicial, Bullrich concluyó: "Yo no lo creo porque es casi como imposible".