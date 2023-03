Caso Cuadernos: el tribunal de juicio quiere frenar la investigación sobre su adulteración

La fiscal de juicio Fabiana León reeditó un planteo de Carlos Stornelli que ya había fracasado y reclama que el caso en que se investiga la adulteración de los cuadernos tramite de manera conjunta a la causa central. El pedido se hace luego de que en aquella causa se registre el domicilio del expolicía Jorge Bacigalupo por sospecharse que pudo ser quien los modificó. Es quien entregó los anotadores a Diego Cabot.

Comodoro Py puso a funcionar sus defensas para no quedar en ridículo. Intenta por todos sus medios que no se avance en la investigación sobre la adulteración de los Cuadernos atribuidos al chofer Oscar Centeno en la previa a que se inicie el juicio oral por esa causa armada por Claudio Bonadio, Carlos Stornelli y el auxiliar de fiscalía Diego Cabot. La causa se inició con unas fotocopias, luego Centeno dijo que los quemó, más adelante Cabot apareció con unos originales resucitados de las cenizas y finalmente una pericia oficial sobre las fotocopias confirmó 1.600 irregularidades, que hubo varias manos en su confección y que se escribieron de corrido, no como un diario de viajes de un remisero. Ahora la fiscala del juicio Fabiana León, que trabajó junto a Stornelli en la etapa de armado de esta causa, pide que se frene la pesquisa sobre la manipulación de los Cuadernos y los jueces del tribunal se lo concedieron.

La investigación sobre la adulteración de los cuadernos adjudicados al chofer Centeno tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, en otro expediente que no tiene relación al caso central que ya está elevado a juicio pese a que nunca se peritaron los Cuadernos ni se comprobó ninguno de los indicios que dieron los supuestos arrepentidos, de cuyas declaraciones no hay copias pese a que la ley obligaba a registrarlas. La causa por la manipulación de los Cuadernos hace temblar la pesquisa principal porque primero un peritaje privado y luego uno oficial mostraron 1.600 irregularidades en la confección de los anotadores y que participaron varias manos en su escritura.

La fiscala León definió esa pesquisa como una “deformación” del expediente original y le pidió al TOCF 7 que intervenga. Los jueces del tribunal hicieron lugar al planteo y este jueves le exigieron al juez Martínez de Giorgi que “con carácter de urgente” informe el objeto procesal de esa causa. Es el paso previo para intentar absorberla y neutralizarla, pero cuentan con un antecedente que les juega en contra.

El peritaje, el allanamiento y la reacción

El caso que provocó la reacción de la fiscal León se inició por una denuncia del empresario Armando Loson en abril del año pasado y lo investiga el juez Martínez de Giorgi, quien busca determinar la posible adulteración o modificación de los cuadernos que sirvieron de prueba al caso central, que ya fue elevado a juicio. En el caso a cargo de Martínez de Giorgi se realizó un peritaje oficial sobre 3 anotadores (el 4, el 7 y el 8) que son donde Loson está referenciado. De acuerdo a esa pericia, los cuadernos adjudicados a Centeno fueron escritos por varias manos y al menos 2 (el 7 y el 8) se confeccionaron de corrido y no día a día. En total se encontraron 1.600 irregularidades, que incluían sobreescrituras, uso de liquid paper y tachaduras. Esto desmorona la causa central.

En pos de esclarecer quién realizó esas modificaciones, el juez Martínez de Giorgi realizó un examen pericial caligráfico entre los cuadernos digitalizados y escritos de Hilda Horovitz, pareja de Centeno, y Jorge Bacigalupo, el expolicía y remisero que tuvo en custodia los anotadores -luego de que se los diera Centeno- y fue quien se los entregó a Cabot para su difusión.

Las conclusiones a las que arribó el personal de la División Scopometría de la Policía Federal descartó la intervención de Horovitz sobre los manuscritos pero no hizo lo mismo respecto a Bacigalupo. De hecho se encontraron “ciertas similitudes de relevancia pericial”. Para Martínez de Giorgi, “no puede descartarse una posible participación del nombrado en las alteraciones y/o modificaciones de los manuscritos cuestionados, cuya sospecha habilita a indagar en la recolección de otras pruebas válidas para el éxito de la investigación”. Es decir, Bacigalupo pudo haber manipulado los cuadernos. Por esto, ordenó registrar su domicilio el pasado viernes. Se secuestraron anotadores y dispositivos digitales. Según reconstruyó El Destape, en el marco de aquel proceso este miércoles Bacigalupo propuso como su abogada a la doctora Nuria Drendaky.

Este episodio encendió las alarmas en el caso central de Cuadernos.

La fiscal de juicio León reaccionó ante este procedimiento ordenado por Martínez de Giorgi. León es la fiscal de juicio del caso Cuadernos pero que también intervino en la instrucción colaborando con los fiscales Stornelli y Carlso Rívolo a pedido del primero. Y si hay algo que hace la investigación del juez de primera instancia de Comodoro Py es exponer las falencias justamente de la instrucción, donde debía peritarse a los cuadernos y no se hizo.

En un dictamen del 13 de marzo pasado, León le pidió al TOCF 7 que intervenga con urgencia y certifique el objeto procesal de la causa que tiene Martínez de Giorgi. Para la fiscal es el mismo que el de la causa Cuadernos por lo que aquella causa debiera ser absorbida por el caso central. Lo cierto es que en la causa Cuadernos se investiga la corrupción en la obra pública y en el caso de Martínez de Giorgi la adulteración de los cuadernos para perjudicar al empresario Loson –que está imputado en la causa cuadernos y recientemente fue elevado a juicio-. Es más, cuando el tramo de Loson en la causa central de Cuadernos se encontraba en primera instancia el fiscal Stornelli hizo un planteo similar al de León y le fue rechazado en primera y segunda instancia, donde se consideró que las causas abordan dos objetos procesales diferentes.

“El viernes pasado, trascendió a medios periodísticos que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 8 habría registrado el domicilio de uno de los testigos de esta causa y secuestrado documentación y equipos informáticos en pos de ‘avanzar’ sobre un presunto objeto que, como ya lo he dicho, resulta difícil de entender como distinto al de estos autos”, comenzó León el escrito dirigido a los jueces del TOCF 7. “No es la primera vez que toca pronunciarme sobre deformaciones de este tipo realizadas en escenarios que se pretenden paralelos a este caso”, se quejó la fiscal.

León le pidió al tribunal que avance “rápidamente” con “el ofrecimiento de prueba en este tramo”, que es el tramo 3 de la causa central de Cuadernos, “de modo que las partes, entre ellas aquél acusado/querellante, desarrolle aquí, por ante vuestro Tribunal, que es el natural (art. 18, CN), su estrategia y su defensa de conformidad a cuanto derecho y garantía la Ley y la Constitucional Nacional le confieren”. Es decir, le pide al tribunal que Loson lleve al TOCF 7 los planteos que le hizo a Martínez de Giorgi.

El escrito de León, de 4 páginas, contiene diversos pasajes en los que cuestiona el accionar de Martínez de Giorgi. Es tan claro que el allanamiento fue el disparador que quedó expuesto por la fiscal: “Sin noticia o decoro de tipo institucional, se avanza al registro del domicilio de un testigo con la finalidad de ‘obtener documentos indubitables’ (asi, lo revelado) pero con secuestro de elemento digital. Hasta se desconoce su calidad (testigo o acusado) y que es, en definitiva, sobre lo que se pretende dilucidar”.

“No hace falta mucho esfuerzo para darse cuenta que la insistencia en suponer objeto de instrucción a aquello que se halla en otra instancia más avanzada de discusión resulta difícilmente explicable”, señaló la fiscala. En esa línea le pidió al tribunal que reclame a Martínez de Giorgi “copia autenticada del pedido de allanamiento al domicilio de Bacigalupo; (copia autenticada del auto que dispone el registro domiciliario; (copia certificada del acta que documenta el procedimiento y de las declaraciones testimoniales ratificatorias; y certificación del objeto de la causa y de la situación procesal -de momento- de Oscar CENTENO y Jorge BACIGALUPO”.

Este jueves, el tribunal hizo lugar a su planteo. La fiscala León busca instalar la idea de la indebida intromisión para poder absorber una causa clave y neutralizarla.

Un antecedente incómodo

La denuncia de Armando Loson tiene casi un año (se inició el 1 de abril del año pasado). Se hizo cuando el empresario estaba siendo investigado en primera instancia, en la causa central de Cuadernos que tenía la dupla Stornelli-Julián Ercolini (reemplaza al difunto Bonadío en su juzgado). Entonces no estaba en juicio.

A los pocos meses de presentada la denuncia de Loson para investigar la posible adulteración de los cuadernos el fiscal procesado Stornelli realizó el mismo planteo que ahora hace León y en la misma causa. Stornelli le pidió a Ercolini que le solicite la inhibitoria a Martínez de Giorgi. Entonces, Ercolini rechazó el planteo. El fiscal apeló y la cámara porteña ratificó la posición de Ercolini, el 13 de febrero pasado.

Entonces, Leopoldo Bruglia, de la sala I del tribunal revisor (puesto a dedo allí por Mauricio Macri) sostuvo: “Los hechos investigados en el expediente Nro. 1031/2022 tramitado por ante Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, se evidencian como disímiles a los abarcados por el objeto procesal de las presentes actuaciones y, por lo tanto, absolutamente escindibles, no conformándose un supuesto de conexidad”. Es más, el juez añadió: “La conexión existente entre ambas actuaciones, radica únicamente en que, en aquella en la cual el Fiscal solicita su acumulación a este legajo, se investigan presuntas irregularidades en la prueba incorporada en esta causa. Pero ello, no necesariamente conlleva a imponer un trámite conjunto, resultando inclusive propicio en este caso, que sea un magistrado ajeno a la valoración de esta prueba que se denuncia como irregular, quien lleve a cabo la pesquisa en este sentido”.

Ahora, León reedita la maniobra de Stornelli para intentar obstaculizar una pesquisa incómoda, que puede derribar la operación Cuadernos.