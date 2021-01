Los abogados de Luis Lavalle e Iván Coronel, los dos jóvenes que fueron atropellados por Juan Ignacio Buzali y Carolina Píparo en la madrugada del 1 de enero entregaron a la fiscal María Eugenia di Lorenzo nuevos videos que muestran los segundos previos al impacto.

Martín de Vargas, letrado de Lavalle, y Adolfo Baqué, de Coronel, realizaron una conferencia de prensa en la sede de fiscalía en 54 entre 6 y 7 y afirmaron que “las imágenes muestran que no hubo ninguna obstaculización en el paso del auto que manejaba Buzali, tampoco hay formación en V de las motos. Se ve la conducta criminal de Buzali, es una tentativa de homicidio”.

Baqué explicó que los videos revelan que “fue claramente una cacería y había una intención de embestirlos. Con los videos queda mucho más claro que era una cacería y no hubo compasión por la vida de estos 2 chicos”. Las imágenes forman parte de una cámara de seguridad privada y, a pesar que los abogados lo anexaron a la causa, la fiscal les confirmó que ya contaban con dicho material.

Respecto del accionar de la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Baqué afirmó que “Píparo no llamó al SAME, no hay llamadas constatadas. No llamar es muy parecido a encubrir y además fue incumplimiento de los deberes de funcionaria público”. En ese sentido agregó que “empiezan a jugar responsabilidades familiares. La señora Píparo, inmediatamente después del accidente, dio 2 notas el día domingo a los canales TN y Telefé. Allí deslizó y dejó latente una sospecha que los chicos embestidos eran ladrones”.

A medida que los hechos se fueron dilucidando y quedó descartada la posibilidad que los jóvenes atropellados fueron motochorros, “Píparo siguió insistiendo que eran ladrones”, dijo el letrado Adolfo Baqué y agregó: “Vamos a terminar con la Argentina de los perejiles, de la Argentina que buscamos a 2 chicos de extracción humilde y los responsabilizamos de ser ladrones y los dejamos tirados”.

Consultado sobre una posible imputación a la funcionaria municipal, afirmó: “Intentan manipular la información y tergiversarla, están caminando la delgada línea gruesa de la mentira. No tengan la menor duda que la vamos a denunciar penalmente si se confirma todo”.



Sobre la declaración de Píparo y la defensa que esgrimen, explicó que “Buzali y Píparo se ponen en una situación de peligro imaginaria, lo hicieron ellos solos. Dicen encontrarse con ladrones que creían que estaban armados, empezaron una cacería y aceleraron rumbo a las motos. Y la dirección que tomaron era totalmente contraria a la dirección de la comisaria donde debían hacer la denuncia”.