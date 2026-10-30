La Cancillería de Brasil convocó a la encargada de negocios de la Argentina en Brasilia, María Emilia Cortés, para solicitarle explicaciones sobre el rol que jugó el Gobierno de Javier Milei para facilitar la fuga del senador Flávio Bolsonaro desde Misiones hacia Estados Unidos en avión privado.

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La reunión se realizó este jueves, duró menos de media hora y se llevó adelante en el primer piso del Palacio de Itamaraty, en Brasilia, según indicaron autoridades brasileñas a El Destape.

Fue el jefe del Departamento del Mercosur, João Marcelo Galvão de Queiroz, quien recibió a Cortés en las oficinas de la Cancillería. La funcionaria argentina quedó encargada de la Embajada en Brasil después de que el embajador Daniel Raimondi sea expulsado tras insultos de Milei al presidente brasileño Lula da Silva.

Desde la Cancillería señalaron que no habrá comunicado oficial ni del Palacio del Planalto porque no desean levantar el perfil, dadas las pésimas relaciones diplomáticas entre ambos países.

En paralelo a este pedido, en Argentina ya existe una denuncia penal presentada en Comodoro Py contra Milei y otros funcionarios por la presunta colaboración de organismos públicos en la huida de Bolsonaro, quien tenía una prohibición de salida del país vecinos por estar investigado en un causa de lavado.