Caso Andis: Nadia Beller declaró ante la Justicia que Cerimedo "filtró los audios"

Nadia Beller, la ex pareja de Fernando Cerimedo, ratificó este miércoles ante la Justicia argentina que el ex consultor político de Javier Milei detenido en Bolivia y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes "filtraron los audios" que dieron origen a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

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"Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado", comentó Beller ante la prensa boliviana luego de dar su declaración por videollamada ante el fiscal federal Franco Picardi.

La ex pareja de Cerimedo fue citada a declarar luego de que expresara públicamente que tanto él como su esposa participaron de la filtración de audios, en los que se mencionan presuntos sobresueldos, coimas y negociados en la compra de medicamentos en la Andis, un caso en el que ya están procesadas 18 personas entre ex funcionarios y empresarios.

"Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que sea pertinente a su causa", señaló.

Pondrá a disposición su celular

Su abogado Jerjes Justiniano Atalá entregó su teléfono celular a la Justicia boliviana como parte de la causa contra Cerimedo por presunto enriquecimiento, según la agencia Noticias Argentinas que su representado.

De esta manera, la Justicia argentina podría requerir el acceso a los archivos almacenados en el dispositivo para analizarlos y evaluar su incorporación como posibles elementos de prueba en el expediente que tramita en Comodoro Py.

"Ellos ya verán si es que lo requieren o no. Ya es un proceso que tienen que hacer con la Fiscalía de Bolivia, creo que es de interés judicial de ellos", apuntó.

Y agregó: "Entiendo de que el señor Cerimedo ni siquiera es investigado en esa causa, sin embargo, lo que pude hacer es referir lo que él me comentó y no, ni soy parte ni espero nada de ese proceso".

Beller permanece internada en la clínica Las Américas de Santa Cruz, Bolivia, recuperándose de un atentado a balazos por el que se encuentra detenido el propio Cerimedo, acusado de ser el autor intelectual del ataque.