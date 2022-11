En medio de la polémica por los planes, Alberto se reunió con Navarro y Pérsico en la Rosada

El Presidente almorzó en Casa de Gobierno con los dos referentes del Movimiento Evita. Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar, entre los temas tratados. Militantes y dirigentes de la agrupación asistieron al acto de Cristina Kirchner en La Plata la semana pasada.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, almorzó en Casa Rosada con Fernando "Chino" Navarro y Emilio Pérsico, ambos referentes del Movimiento Evita. Sucede en medio de la tensión por la denuncia de los planes Potenciar Trabajo.

Es un gesto político en medio de la investigación que llevan adelante el fiscal Eduardo Taiano y Guillermo Marijuan. El viernes pasado, en Casa de Gobierno la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, informó que se dieron de baja 2.243 personas de ese tipo de ayuda social por compra de dólares y consumos excesivos en sus tarjetas de crédito.

Hoy Pérsico ocupa una silla en esa cartera como jefe de la Secretaria de Economía Social. Navarro, por su parte, encabeza en la Rosada la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario.

El viernes se rumoreaba que Pérsico iba a estar presente en la conferencia de Tolosa Paz pero finalmente no apareció, según pudo averiguar El Destape. Además del caso de los planes, otro de los temas tratados este miércoles con el mandatario fue el 40 por ciento de aumento de la Tarjeta Alimentar anunciado hace pocas horas.

Como contraparte en medio de la interna del Frente de Todos, el jueves, en el Día de la Militancia, el Movimiento Evita estuvo presente en el acto de Cristina Kirchner en La Plata. Las bases se movilizaron y mostraron convocatoria propia. Navarro y Pérsico no fueron hasta el estadio Diego Maradona pero sí sus militantes y hasta dirigentes, como fue el caso del diputado Leonardo Grosso y de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

Mientras Alberto almorzaba con Navarro y Pérsico, el fiscal federal Eduardo Taiano pedía iniciar una investigación por presuntas irregularidades en los planes de Potenciar Trabajo y le requirió amplios informes a Tolosa Paz. Antes, el fiscal Guillermo Marijuan efectuó una investigación preliminar y una denuncia, que se acumuló en el juzgado federal 11 que subroga Julián Ercolini y la delegó en Taiano. En ese juzgado el diputado Waldo Wolff también había denunciado irregularidades.

A la ministra, el fiscal Taiano le solicitó los decretos y leyes que regulan el Potenciar Trabajo, quienes acceden al mismo, cuáles son los parámetros económicos o sociales de los beneficiarios y por qué desde esa cartera se encomendó a la AFIP el cruce de información que detectó las irregularidades.

Desde su llegada a la cartera, Tolosa Paz solicitó dos renuncias en noviembre a funcionarios que no seguían el lineamiento de la nueva gestión: las del ex subsecretario de Asuntos Internacionales y Cooperación Social, Fernando Ascencio, y del ex director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer. Ambos dejaron la cartera nacional, denunciando que se estaba llevando a cabo un "ajuste" en el Ministerio desde la llegada de la platense.

Las bajas en el Potenciar Trabajo

Tolosa Paz informó el viernes pasado que 2.243 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo fueron dados de baja por haber incurrido en irregularidades. La cifra representa un 0,3 por ciento del total de personas que reciben los 27.275 pesos.

La funcionaria encabezó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno para referirse a un informe de la AFIP que advirtió por presuntas irregularidades e inconsistencias en el padrón de quienes perciben este plan social.

Indicó que en los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios del Potenciar Trabajo consumieron "U$S 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito" y estimó que estos consumos "pueden ser atribuidos a licencias de acceso a plataformas de entretenimiento online". A su vez, "145 personas realizaron compras con tarjeta de crédito desde 100 dólares mensuales hasta 50.000 dólares acumulados durante los 26 meses analizados, totalizando consumos por 1.108.107".

Tarjeta Alimentar

El Gobierno confirmó el lunes que habrá un aumento del 40 por ciento en la prestación Alimentar y, de esta forma, se eleva a $12.500 el monto para los que tienen un hijo, embarazadas o hijos con discapacidad. Por otro lado, serán 19.000 para las personas con dos hijos y $25.000 a los que tengan tres hijos o más.

"Por indicación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, hoy nos reunimos con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, para avanzar en un aumento del 40% en la prestación Alimentar, también conocida como Tarjeta Alimentar", informó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz en su cuenta de Twitter.

La ministra, por otro lado, explicó que "Alimentar está destinada a titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo), mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación, personas con discapacidad y titulares de Pensión No Contributiva para madres de 7 o más hijos e hijas". A su vez, agregó: "El aumento del 40% sobre el monto de la prestación, llevará los valores a $12.500 para quienes tienen 1 hijo, embarazadas o hijo con discapacidad; $19.000 a quienes tengan 2 hijos y $25.000 a quienes tengan 3 hijos o más".

Destacó además que el beneficio alcanza a "2.413.316 familias titulares de la Prestación Alimentar, de las cuales un 55.9% tiene un hijo o hija, 27.7% dos hijos y 16.4% tres o más hijos e hijas". Detalló que llega a "un total de 4.046.899 niños y niñas, entre los cuales 3.906.024 son hijos e hijas de hasta 14 años; 67.353 hijos o hijas con discapacidad y 73.522 son mujeres embarazadas".