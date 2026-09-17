El Gobierno informó que la Casa Militar se hará cargo de la seguridad de Olivos

El gobierno de Javier Milei informó este jueves que "la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos" y explicó que la transición con los encargados actuales se realizará en los próximos dos meses.

{{{htmlAmp}}}

En un comunicado explicó que este cambio supone "la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece".

"La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días, responde a la a necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial", explicó el comunicado oficial.

El cambio no sólo afectará a la Residencia, sino también a "las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia". Según explicó el Gobierno, "el objetivo es fortalecer la seguridad y, al mismo tiempo, facilitar los procesos administrativos internos".

El Ejecutivo nacional explicó que este cambio se enmarca en lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y recordó que las facultades de la Casa Militar no sólo incluye la Casa Rosada, sino también "todos los sitios donde se encuentre el Presidente de la Nación, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional".

Malestar en Rosada contra Bullrich

Mientras se anunciaban estos cambios en la Quinta de Olivos, en la Casa Rosada crecía el malestar contra la jefe de bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, por sus declaraciones sobre el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno.

Las declaraciones matinales de Patricia Bullrich contra el Presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso generaron un estallido interno. Se cruzaron acusaciones, críticas a la ex ministra, ataques y defensa a Luis Caputo y dardos contra Karina Milei. En Casa Rosada hubo críticas a "Pato". "No sirve esa crítica públicamente. Se podía cerrar filas y listo. Su rol es conseguir votos", la cuestionaron.