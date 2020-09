Hace algunas semanas, Adriana Salgueiro reveló que Moria Casán era la encargada de organizar cenas secretas en la Quinta de Olivos durante la presidencia de Carlos Menem."Moria era una 'RR.PP. VIP', invitaba a gente muy importante de ese momento", afirmó Salgueiro a Espléndidos e infidentes y ahora, se conocieron imágenes exclusivas de las cenas.

En la primera foto se la ve a Adriana Salgueiro junto a Carlos Saúl Menem y Moria Casán, sentados uno al lado del otro en una mesa de Olivos. Durante la entrevista, Salgueiro contó que en esas cenas no se bailaba, sino que se comía y el anfitrión era el que dominaba la conversación. Comenzaban a las 21 y culminaban a la medianoche.

La organización iba por parte de Moria Casán y su marido, Luis Vadalá."A mí me invitaron dos veces, pero fui una sola. Me llamó y me dijo: '¿Te gustaría venir a Olivos, a una cena que está organizando Carlos?'. Para mí fue un sorpresón", reconoció Adriana.

En un momento de la noche, llegó Mónica Guido a Olivos, según recordó Salgueiro. Y en una de las fotos, efectivamente aparece la actriz y ex vedette de los años 90 que fue vinculada sentimentalmente con el ex presidente.

"Mónica Guido llegó sola, entró como si estuviera en su casa y se llamaron por nombres diferentes a los que los conocíamos. Eran ''Arequito'' y ''Anillaco'', esos eran los apodos", recordó Salgueiro sobre su noche en Olivos y admitió: "Llegó cuando nos estábamos yendo, y se quedó".