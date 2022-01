Vizzotti en la OMS: "Hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página"

La ministra de Salud participó de la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la OMS y propuso "equidad, cooperación y solidaridad" para la distribución de vacunas a nivel mundial.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó de la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde advirtió que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página" de la pandemia de coronavirus y recordó que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución" de vacunas y tratamientos.

"Después de mucho esfuerzo, Argentina tiene hoy el 74,5 por ciento de toda su población con el esquema completo, superando la meta fijada por laOMS. Hay que redoblar los esfuerzos para que cada nación logre ese objetivo", destacó Carla Vizzotti en la exposición frente a sus pares de todo el mundo.

"Argentina es uno de los pocos países que avanzó con la estrategia de la vacunación pediátrica", apuntó al tiempo que detalló que actualmente el 77% de las niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años iniciaron su esquema de vacunación y el 56% lo completó.

A continuación, la ministra volvió al problema de la inequitad en el reparto de las vacunas a nivel mundial y denunció que lo mismo sucedió con los antirretovirales para el VIH o con las vacunas en la pandemia de gripe por H1N1.

De ese modo, informó que Argentina donó más de 5 millones de dosis a países de América Latina, Asia y África, desde la "equidad, cooperación y solidaridad" y propuso que "hasta que no accedan a la vacuna todos los países no daremos vuelta la página" de la pandemia de coronavirus.

Luego de su intervención en el Consejo, la funcionaria mantendrá una reunión bilateral con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para hablar de la situación actual de la pandemia y esbozar una agenda para la postpandemia. También trabajarán la agenda 2022-2023, centrándose en el abordaje integral de la salud mental de la población.

Asimismo, será de importancia sustancial para Argentina la participación en el Foro Mundial de Precios Justos, tendiente a favorecer el acceso equitativo a medicamentos y vacunas.

Por último, la funcionaria buscará que la OMS brinde su apoyo al proyecto de resolución presentado de manera conjunta con Brasil y Sudáfrica para extender hasta 2030 la aplicación de la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual (2008-2022), lo que posibilitará el sostenimiento y crecimiento de la producción local de productos, tecnologías sanitarias y las capacidades científicas nacionales mediante mecanismos de transferencia de tecnología y acceso al financiamiento.

La ministra está acompañada por la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona; la directora nacional de Relaciones Internacionales y representante argentina ante el Consejo Ejecutivo de la OMS, Carla Moretti, y la delegada de la misión permanente ante la OMS, Jimena Schiaffino.