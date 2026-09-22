Caputo promete acelerar el plan de ajuste y las reformas si el oficialismo gana en 2027

En el marco de un encuentro con aproximadamente 60 inversores financieros internacionales en la sede del banco JP Morgan, ubicada en Park Avenue, Nueva York, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad del programa económico hacia 2027 y buscó llevar tranquilidad a los fondos de inversión de largo plazo. Durante su disertación en el piso 15 de la entidad estadounidense, el titular del Palacio de Hacienda descartó cualquier modificación en las pautas fiscales y monetarias frente a los próximos compromisos electorales.

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Ante la inquietud de los actores del mercado sobre eventuales desvíos en el gasto público durante los años de votación, el funcionario fue categórico al rechazar la implementación de medidas de estímulo electoral. “El populismo se combate con ortodoxia y no con más populismo. No vamos a cambiar nada en nuestra política”, remarcó el ministro.

En esa misma línea, profundizó su postura al manifestar: “No se debería esperar ningún cambio en nuestro enfoque hacia el próximo año solo porque haya elecciones. Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es seguir comprometiéndonos a ser conservadores en cualquier nivel”.

Respecto del panorama político y la gobernabilidad, Caputo transmitió certeza sobre la consolidación del espacio oficialista en las urnas y anticipó que un triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones del próximo año permitirá acelerar la agenda legislativa y económica. “No tengo ninguna duda que el presidente Milei ganará. Esto generará un mayor optimismo tanto entre la gente como en los mercados, y el riesgo país se reducirá considerablemente”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el Gobierno cuenta actualmente con resultados concretos para exhibir y puntualizó que, de alcanzar la mayoría en el Congreso de la Nación, “las reformas irían más rápido”.

Respaldo internacional, acumulación de reservas y metas presupuestarias

En el tramo dedicado a las relaciones financieras externas, el titular de Economía destacó el alineamiento estratégico y el apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, así como por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

“Estados Unidos elige a la Argentina porque quiere enviar un mensaje”, afirmó el ministro, al tiempo que añadió que los organismos multilaterales acompañan al país para ponderar la aplicación de “las políticas que funcionan”. Sobre la relación con los mercados e instituciones globales, graficó la evolución reciente asegurando que “hay mucho apoyo en general, antes se peleaban con Argentina porque hacíamos mal las cosas. Ahora es al revés”.

En materia monetaria y de balance del Banco Central, Caputo ponderó la drástica desaceleración de la inflación mediante el sostenimiento de “una política monetaria estricta” y resaltó el proceso de acumulación de activos internacionales. Según explicó ante los ejecutivos, el nivel de reservas internacionales superó los cálculos preliminares acordados con los organismos de crédito: “Ya hemos superado el escenario optimista. Habíamos apuntado a los 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Pensamos que podríamos llegar eventualmente a 17.000 millones”, detalló.