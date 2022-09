Cafiero cruzó a Rodríguez Larreta: "Solo se encargó de alumbrado, barrido y limpieza"

El canciller cruzó al jefe de Gobierno porteño al sostener que el mandatario capitalino "mintió" con los datos económicos que arrojó al anunciar que Ciudad adelanta el inicio del ciclo lectivo 2023.

El canciller Santiago Cafiero salió a contestar las criticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al Gobierno nacional, al sostener que el mandatario capitalino "mintió" con los datos económicos que arrojó y sostuvo que mientras la administración de Alberto Fernández "puede dar cuenta de los que hizo" en sus mil días de gestión, el alcalde local "solo se encargó de tres cosas: alumbrado, barrido y limpieza".

En una entrevista concedida a C5N, Cafiero también se refirió al avance de la investigación por el intento de magnicidio que el 1º de septiembre pasado sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que -dijo- arroja "datos cada vez más espeluznantes". Durante el reportaje, respondió a varias de las críticas que Rodríguez Larreta lanzó esta mañana contra el gobierno nacional, acusó al mandatario porteño de "mentir" y aseguró que le gustaría "discutir" con él cada uno de esos puntos.

Al encabezar este miércoles un acto donde anunció que se adelanta el inicio del ciclo lectivo 2023, el alcalde porteño había cuestionado que el gobierno de Fernández lleva "mil días sin un plan y sin un rumbo" desde su asunción hasta hoy. "Cien por ciento de inflación, arriba de 40% de pobreza, un país que no aumenta su inversión, no aumenta sus exportaciones, que no crea trabajo. Un país con una política internacional muy errática: amigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua", lanzó entre otras cuestiones Larreta, quien además se mostró refractario a acudir al diálogo político propuesto por el oficialismo.

"A esa crítica me gustaría discutirla con él si tuviera la oportunidad para ver en qué datos se funda para plantear la cuestión de la política internacional o de las exportaciones", dijo Cafiero al ser consultado sobre el los dichos del mandatario porteño. Al contrastar datos, el canciller remarcó que 2022 será "un año récord de exportaciones" y detalló: "En los primeros siete meses del año llevamos un poco más de 52 mil millones de dólares de exportaciones y vamos a terminar el año con 100 mil millones de exportaciones, un récord histórico para la Argentina". Tras arrojar esas cifras, Cafiero sostuvo que "el jefe de Gobierno de la Ciudad mintió, porque no creo que no tenga estos que son públicos".

Cafiero también se refirió a las críticas de Larreta a la gestión de la política exterior que el mandatario porteño definió como "errática". En ese sentido, sostuvo: "Argentina preside por primera vez el Consejo de derechos Humanos de la ONU, preside por primera vez la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Argentina lleva adelante una agenda de búsqueda de consensos con todos los países con los que tiene relaciones diplomáticas, independientemente de que nos gusten más o menos, pero siempre con una visión pacífica, de desarrollo y desde una agenda positiva".

El canciller también puso como ejemplo la invitación al presidente Alberto Fernández para participar del G7 a principios de año, para luego enfatizar que "si lo que dice Larreta fuera cierto nada de esto hubiese ocurrido".

Tras reconocer las "dificultades" que todavía tiene el país, sostuvo que la Argentina está en medio de un proceso de "ordenamiento" de su economía, tras sufrir "la muy alta" inflación heredada del gobierno de Mauricio Macri, el "impacto" de la pandemia y la guerra en Ucrania que "está haciendo estragos en el mundo" con crecientes tasas de inflación en países que históricamente "no la tenían".

"El ordenamiento macroeconómico que está llevando adelante el equipo económico. El ordenamiento fiscal, monetario y de la política cambiaria está en dirección de ir paulatinamente bajando a la inflación que claramente es un gran problema distributivo en nuestro país", subrayó el jefe del Palacio San Martín. Asimismo, indicó que en 2021 "se crearon 1.200.000 puestos de trabajo" y que en los primeros seis meses de este año (de enero a junio) se generaron "un promedio 30 mil puestos de trabajo registrados privados". Y con chicana incluída a Larreta, cuestionó: "Mientras el Gobierno nacional en sus mil días puede exponer todo lo que hizo y dar cuenta de lo que todavía falta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad se encargaba solo de tres cosas: alumbrado, barrido y limpieza".

Sobre el avance de la investigación del atentado contra la Vicepresidenta, en la que Cafiero dijo "los datos que van surgiendo son cada vez más espeluznantes". El canciller pidió que la investigación se lleve adelante con "la seriedad del caso", acusó a sectores de la oposición de intentar "banalizar" lo sucedido en las inmediaciones del domicilio de la dos veces presidenta y a parte de los medios de comunicación de ser "funcionales" a esa estrategia.

Y planteó que el intento de asesinato de la titular del Senado merece un "repudio generalizado" de "todos los argentinos y argentinas, más allá de sus simpatías políticas". Cafiero sostuvo que el Gobierno "seguirá convocando al diálogo sin claudicar, más allá de que una parte de la oposición haya tomado un atajo electoral, buscando banalizar lo sucedido".

Con información de Télam