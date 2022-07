Sergio Massa, superministro: "La política no necesita salvadores, sino servidores"

En medio del clima de expectativa que generó su llegada, el tigrense aclaró que su nueva función no es un acto de salvación para el Frente de Todos. El lunes definirá la conformación del nuevo equipo técnico a cargo de las áreas de Economía, Producción y Agricultura.

Tras su encuentro con el presidente Alberto Fernández, el nuevo ministro al frente de las carteras de Economía, Producción, y Agricultura, Sergio Massa, se expresó en redes sociales, en la previa de lo que será su gestión. En medio del clima de expectativas que generó su llegada, el tigrense aclaró que su nueva función no es un acto de salvación para el Frente de Todos.

En su cuenta oficial de Twitter, Massa manifestó: "Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo". En otro orden, Massa señaló: "No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo".

"Voy a trabajar con alma y vida. Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones", aseguró Massa en el mismo mensaje. Asimismo, el extitular de la Cámara de Diputados apuntó: "Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país".

Al mismo tiempo, continuó: "Energía, proteínas, minerales y, en especial, el capital humano son claves para el desarrollo argentino y pilares de nuestro lugar en el mundo". En tanto, enfatizó: "Voy a trabajar con alma y vida, sin prejuicios, y dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento".

Por último, Massa le agradeció "al presidente Alberto Fernández la confianza y el honor que me deposita. Con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera".

Por el momento, los empresarios y los mercados recibieron con buena respuesta a Massa. Diversos dirigentes de cámaras empresarias industriales y pymes se manifestaron hoy a favor de la designación como nuevo titular de una cartera que unificará los actuales ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Entre las voces que respaldaron el nombramiento de Massa se encuentran los presidentes de Industriales Pymes Argentinos (IPA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y la Cámara Argentina de Fabricantes de Medias. Daniel Rosato, presidente de IPA, consideró que la llegada del actual presidente de la Cámara de Diputados al gabinete nacional “va a ser muy importante”, y destacó el equipo de trabajo que asumirá de su mano, el cual será anunciado a partir del próximo lunes.