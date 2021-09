Daniel Filmus sobre su nuevo rol en el Gabinete: "Me pareció una oportunidad enorme"

Previo a su jura como ministro de Ciencia y Tecnología, Filmus aseguró que la conformación del nuevo gabinete fue fruto del "consenso" dentro del Frente de Todos.

Daniel Filmus, quien hasta ahora se desempeñaba al frente de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, jura este lunes como el sucesor de Roberto Salvarezza en la cartera de Ciencia y Tecnología. En declaraciones a Radio Rivadavia aseguró que las tensiones en el oficialismo tras las PASO "se saldaron rápidamente", mientras que definió al nuevo Gabinete como fruto del "consenso".

Daniel Filmus dialogó con Eduardo Paladini, Sergio Danishewsky y Elizabeth Peger en Radio Rivadavia y se refirió al cambio que lo ubicará a partir del lunes frente al ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. "No me lo esperaba de ninguna manera, pero me pareció una oportunidad enorme para pelear por un tema que a mí me apasiona, que es la ciencia y la tecnología", expresó.

"El ministerio de Tecnología es estratégico, de hecho, el trabajo que hicimos con Néstor Kirchner en 2003 fue para recuperar la ciencia de tal manera que Cristina (Fernández de Kirchner), después, creó el ministerio. Era una asignatura pendiente, la verdad es que no lo pensé mucho", destacó.

A continuación, el designado ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación fue consultado sobre el resultado de las Primarias y confesó: "De ninguna manera esperábamos la derrota en las PASO, y mucho menos con la magnitud que terminó siendo. Me dejó en cierto modo tranquilo el discurso del Presidente, me pareció que la palabra tan inmediata de reconocer errores, de ver en qué fallamos y no enojarse con los electores. Si votaron de tal manera es porque les fallamos".

En ese sentido, sobre las diferencias surgidas en el Frente de Todos tras los resultados de las PASO, reflexionó: "Eso suele suceder, al otro día hay miradas distintas pero la suerte es que en una semana se compuso". "Los cambios fueron por consenso", aseguró al tiempo que señaló que "empieza otra etapa que tendrá escala en noviembre, pero a donde tenemos que mirar es a 2023 para construir una sociedad que no sólo crezca sino que distribuya mejor".

"Mi opinión no es muy original, los sectores más humildes venían con un descontento y lo habían manifestado votándonos a nosotros", continuó. "Al descontento que ya había con los gobiernos desde ese momento (por el 2019), se le suma el descontento por una crisis económica que la pandemia impidió resolver, más lo que nos trae una vida en cuarentena", analizó.