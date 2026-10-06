Cambio clave en Comunicaciones: renunció el interventor del ENACOM

Juan Martín Ozores presentó este lunes su renuncia como interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), cargo que ocupaba desde comienzos de 2024. El funcionario comunicó la decisión a través de una publicación en LinkedIn, en la que hizo un balance de su paso por el organismo.

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“Después de casi tres años al frente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), he decidido presentar formalmente mi renuncia al cargo de interventor”, anunció Ozores. En su despedida aseguró que cierra la etapa con la satisfacción de haber trabajado en la transformación del organismo y en la generación de un marco que definió como “más moderno, eficiente y dinámico” para la industria de las telecomunicaciones.

Ozores había llegado al ENACOM luego de que el gobierno de Javier Milei dispusiera la intervención del organismo el 6 de enero de 2024. Desde entonces, la intervención fue prorrogada en distintas oportunidades y el funcionario fue ratificado al frente del ente. La última extensión, establecida mediante el decreto 938/2026, llevó el proceso hasta el 4 de enero de 2027.

Balance y renuncia

En su mensaje, el ahora exinterventor reivindicó una agenda orientada a “la apertura, la innovación y la inversión” y enumeró avances en conectividad satelital, nuevas tecnologías, espectro, infraestructura crítica y herramientas de financiamiento para prestadores.

También sostuvo que durante su gestión se buscó adaptar la intervención estatal a los cambios de una industria en permanente transformación y generar condiciones para que empresas, cooperativas y prestadores incrementaran sus inversiones y extendieran sus servicios.

“El diálogo, aun desde diferentes perspectivas, fue fundamental para avanzar”, señaló Ozores, quien agradeció a empresas, cámaras, inversores, profesionales y trabajadores del sector.

Su paso por el organismo también estuvo atravesado por el ajuste de las delegaciones del ENACOM y la eliminación de programas de conectividad. Durante su administración se derogaron medidas vinculadas al decreto 690, se introdujeron cambios en los mecanismos de financiamiento de redes mediante recursos del Servicio Universal y se avanzó en iniciativas de conectividad satelital.

Una salida después de los cambios en el organigrama

La renuncia se produce además luego de una reorganización del área de comunicaciones dentro del Gobierno. Tras los cambios realizados en julio, el ENACOM pasó a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, junto con la Agencia de Acceso a la Información Pública, mientras que ARSAT y Correo Argentino quedaron bajo otra estructura del Ejecutivo.

A partir de esa modificación en el sector de las telecomunicaciones ya circulaban versiones sobre posibles cambios en la conducción del ENACOM.

Ozores cerró su despedida reivindicando el papel estratégico de las telecomunicaciones. “La conectividad es mucho más que infraestructura: es una herramienta esencial para el desarrollo productivo, la educación, el trabajo y las oportunidades de cada argentino”, sostuvo.

Hasta la noche de este lunes, no se había informado oficialmente quién reemplazará a Ozores ni se había comunicado públicamente la aceptación formal de su renuncia.