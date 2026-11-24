La Cámara de Diputados de la Nación otorgó la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” a la teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina de la Santa Sede. La distinción, impulsada por el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés, reconoce su destacada trayectoria académica e institucional y su compromiso con el diálogo interreligioso, la democracia y la justicia social.

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La ceremonia se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y contó con la presencia del presidente de la Cámara, Martín Menem, y de referentes del ámbito político, académico, sindical, religioso y social. Durante el acto, Cuda agradeció el reconocimiento y se refirió a la misión de los cristianos: “El viernes 13 de noviembre en la Pampa de Chiclayo, en Perú, el papa León XIV dió una homilía que creo que es uno de sus mejores textos. Habló de la misión. Allí insistió y llevó adelante esa obra inconclusa que es la conferencia de Aparecida. Explicó que la misión es anunciar que Cristo está resucitado, es decir que está vivo entre nosotros. Tenemos entonces que estar atentos a dónde nos está reclamando: en el que sufre. La misión es dar testimonio de que Cristo está resucitado. Hacernos cargo de esa necesidad es el amor. El amor es práctico, no es una idea ni una ideología, sino un amor capaz de reconocer al que sufre y ponerse en movimiento", señaló.

A su vez, Cuda aseguró: "La misión de dar testimonio tiene como objetivo el cambio de las estructuras en el modo de convivir, en la medida que el encuentro con Cristo se materializa en el encuentro con el que sufre". Durante su alocución, además, la teóloga indicó que "No tenemos que olvidar el Nadie se salva solo del papa Francisco", y puso de relieve el diálogo, el encuentro, y la tolerencia en la diferencia por sobre los enfrentamientos y peleas: "En este momento dos diputados de partidos muy diferentes que se reconocen, se saludan, se abrazan, hablan y se dan un beso. Eso es un puente, es dar testimonio. Las grandes peleas, al encontrarnos uno con uno, ese encuentro con el resucitado, notamos que no era tan malo. Reconocemos al otro en la diferencia. En la vida real estamos avanzando y no peleando. Es el mensaje más importante que trajo León XIV a América Latina", expresó la galardonada.

Previamente, Valdés destacó la trayectoria de Cuda y el significado de su labor en la Santa Sede, así como su aporte al pensamiento latinoamericano y a la promoción de la dignidad humana: "Es un enorme orgullo reconocer a una doctora en teología que tuvo la virtud de pintar su aldea para ser universal. Emilce Cuda convierte la teología del pueblo en herramienta para pensar el trabajo y la organización de los sectores populares. En su trabajo sintetiza todos estos principios y señala que Francisco los llevó a la cultura universal. León XIV vino con Francisco y nos dió una instrucción: Argentina, levantate camina y anda. Nunca más justa esta mención Alberdi para Emilce Cuda”, expresó Valdés, quien además realizó un recorrido por los principales preceptos de la Teología del Pueblo, de la cual Cuda fue gran estudiosa y difusora a través de su labor académica y docente.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo: "La visita del Papa León XIV nos dejó un mensaje claro que nos invita a superar las diferencias y trabajar por una nación unida. La trayectoria de Emilce Cuda nos deja la enseñanza de que el conocimiento adquiere especial valor cuando se pone al servicio de los demás".

Doctora en Teología, Cuda es consultora del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y de la Pontificia Academia para la Vida. Fue la primera mujer laica argentina en obtener un doctorado pontificio en Teología Moral y la primera mujer en ser designada secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina. Es, además, una reconocida exponente de la Teología del Pueblo y del pensamiento latinoamericano.

Entre los presentes estuvieron: Monseñor Oscar Ojea, Monseñor Pedro Canavó, Monseñor Guillermo Oliveri, Fortunato Mallimacci, Ernesto Villanueva, Carlos Custer, Daniel Funes de Rioja, Juan Ignacio Torreiro, Pilar Bosca, Juan Carlos Schmid, Pablo Vommaro, Alejandro “Peluca” Gramajo, Hugo Godoy, Marwan Gil, Victorio Taccetti, Archibaldo Lanús, Julio Lazcano y Vedia, Enrique Del Percio, Aldo Carreras, Martín Granovsky, y los diputados Germán Martínez, Agustín Rossi, Martin Aveiro entre otros.

La Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” constituye el máximo reconocimiento que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a personas e instituciones por sus aportes culturales, científicos, políticos y humanísticos, y por su compromiso con los valores democráticos y republicanos. En esta oportunidad, la iniciativa de Valdés distinguió una trayectoria que articula el pensamiento académico, la acción institucional y el compromiso con los desafíos sociales de América Latina.