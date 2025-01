El Senado postergó aumentos y vuelven a discutir propuestas para regular las dietas

La presión pública pudo más y la vicepresidenta Victoria Villarruel rápidamente cambió su postura respecto a las dietas de los senadores. Después de afirmar que ella no podía hacer nada porque no era senadora, sacó un decreto renovando el congelamiento salarial hasta el reinicio de las sesiones ordinarias, en marzo. El conflicto, que ya se volvió crónico, llevó a reflotar los poryectos presentados en el Congreso para regular las dietas de los legisladores y que no queden a merced de la opinión pública, hoy ganada por la tendencia de la antipolítica. El bloque de Unión por la Patria, a través de su jefe José Mayans, ya había presentado una propuesta que equiparaba a los legisladores a categorías de otros poderes. Esta semana distribuyó otro el senador Francisco Paoltroni, cercano a la vice, que incluyó la posibilidad de renuncia a la dieta, una práctica que propularizó Javier Milei y otros quieren seguir como método de campaña.

Villarruel debió hacer una pirueta en el aire para esquivar la que se le venía. "No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados", había respondido la semana pasada a un reclamo en Twitter. El 31 de diciembre se venció el congelamiento de las dietas de los senadores, por lo que de acuerdo al monto de los módulos actualizados que corresponde a cada legislador, pasarían a percibir 9,5 millones de pesos en bruto. Aparecieron varias notas y posteos en las redes sociales considerándola la principal responsable del salariazo de los legisladores, por lo que en cuestión de horas cambió su parecer. Firmó el decreto 1/2025 renovando el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo. Utilizó como excusa que se lo hubieran pedido desde seis bloques distintos de senadores.