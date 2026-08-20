Calle, banderas históricas y renovación dirigencial: el modelo de la Juventud Radical de CABA

En la marcha del miércoles, El Destape fotografió a un grupo de militantes de la Juventud Radical de la Ciudad junto a los jubilados que se movilizan todas las semanas al Congreso. La presencia no es nueva. Hace al menos dos meses que se acercan a los adultos mayores para acompañarlos en su lucha y reclamo e incluso recuperaron a algún viejo correligionario que, alejado en los últimos años, volvió a ver encendida la llama de la UCR en su interior.

Teresa Barragán asumió como presidenta de la JR CABA hace algunos meses. Tiene sólo 23 años, estudia Abogacía en la UBA y su familia es de tradición radical. Rápida, clara y activa, la dirigenta forma parte del proceso de renovación del partido; un recambio al que apuestan las autoridades para revitalizar el partido y que no solo tiene su expresión a nivel local, sino también nacional.

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Desde que asumió la conducción, Barragán se propuso avalar e impulsar las ideas de sus correligionarios, movilizar la organización y marcar presencia en las luchas que están representadas bajo las banderas de la UCR: la defensa de los desposeídos, de la eduación y la salud públicas.

Su gestión se apoya fuertemente en la agenda cultural, con actividades varias veces a la semana que incluyen ciclos de cine debate sobre películas argentinas. A pesar de las exigencias del estudio y el trabajo, suelen reunirse varias decenas de jóvenes. Actividades a las que se le suman la presencia en las calles. Solo en las últimas semanas, la Juventud estuvo en la marcha contra la extranjerización de tierras -con un claro pronunciamiento a la venta de territorio argentino y la derogación de la ley de Manejo del Fuego-, la defensa de la ciencia y la Universidad pública en el Obelisco y, desde hace un par de meses, los miércoles con los jubilados.

A las inmediaciones del Congreso llegan preparados: notaron que no había una representación política permanente que escuchara a los adultos mayores y decidieron ocupar ese lugar sirviendo bebidas calientes para sobrellevar el invierno. Para eso, llenan los termos en el Comité Nacional, a pocas cuadras del parlamento. La presencia y la escucha atenta ya lograron que varios jubilados, radicales en su juventud, volvieran a acercarse al espacio, dentro de una estrategia clara: reenamorar a quienes se fueron y conquistar a las nuevas generaciones explicando que el radicalismo sigue vivo.

En la Ciudad, la postura de la UCR es homogénea en sus distintos organismos y responde a la línea del Comité Nacional: oposición firme a los dos extremos, tanto al mileísmo como al kirchnerismo. Apuestan a conformar una tercera vía moderada y republicana, que incluya a sus viejos socios de Juntos por el Cambio, con la gran incógnita de qué postura adoptará el PRO.

Ese misterio amarillo recién se develará hacia fin de año, entre noviembre y diciembre, cuando Jorge Macri deba decidir si desdobla las elecciones porteñas de las nacionales o si las realiza en simultáneo. Un desdoblamiento indicaría la falta de acuerdo entre el jefe de Gobierno y la Casa Rosada, mientras que la unificación lo acercaría a una alianza con los libertarios. Por ahora, no hay certezas.