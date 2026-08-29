Calcatreu, en la mira: la oposición solicitó información y crecen las dudas sobre el proyecto minero de Weretilneck

El proyecto minero Calcatreu, que el gobernador Alberto Weretilneck presentó como "emblema de la nueva matriz productiva de Río Negro", terminó paralizado y rodeado de interrogantes. Ahora, los bloques peronistas presentaron un pedido de informes para conocer las razones que llevaron a suspender las actividades de Patagonia Gold en Ingeniero Jacobacci y las condiciones del eventual acuerdo para permitir su regreso.

El Proyecto Calcatreu es un yacimiento metalífero a cielo abierto de oro y plata ubicado en la estepa patagónica de Río Negro, a unos 80 kilómetros al sur de Ingeniero Jacobacci. Operado por la empresa minera canadiense Patagonia Gold, la provincia buscaba "diversificar su matriz productiva y posicionar a Río Negro en la minería a gran escala" mediante la exportación de lingotes de metal doré para su posterior refinamiento en el exterior.

"Calcatreu fue presentado como el proyecto que abriría la puerta a otros emprendimientos y se promocionó con la promesa de más de 700 puestos de trabajo", sentenció a El Destape, la legisladora provincial Magdalena Odarda, quién cuestionó el manejo del proyecto por parte de la administración.

En este sentido, Odarda cuestionó que el Gobierno provincial haya suspendido las actividades argumentando incumplimientos laborales y de seguridad e higiene, pero sin que estén claras las verdaderas razones de la medida.

Promesas de empleo y dudas sobre la suspensión

“Desde la oposición se cuestionó la decisión del Gobierno de suspender intempestivamente las actividades de Patagonia Gold, argumentando incumplimientos laborales vinculados a la contratación de trabajadores locales y cuestiones de seguridad e higiene. Queremos conocer cuáles son las verdaderas razones de la medida, porque entendemos que la Secretaría de Trabajo no tendría facultades para frenar un proyecto de semejante magnitud”, afirmó.

Uno de los principales puntos de conflicto son los puestos de trabajo. Según la legisladora, mientras el proyecto fue promocionado con más de 700 empleos, actualmente habría alrededor de 230 trabajadores, además de diferencias entre los números informados por la empresa y los de la Provincia.

“Además, mientras se prometían 700 puestos, actualmente habría alrededor de 230 trabajadores, con diferencias entre los números informados por la empresa y la provincia, y salarios de entre 1 y 1,5 millones de pesos”, sostuvo.

El agua, otro de los puntos cuestionados

El pedido de informes también apunta al impacto ambiental y al uso del agua. Los legisladores quieren conocer los fundamentos de las autorizaciones otorgadas a la empresa para realizar extracciones en una zona que atraviesa problemas de abastecimiento y fue declarada en emergencia hídrica.

Odarda sumó cuestionamientos sobre el estudio de impacto ambiental, la aplicación de la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. También señaló conflictos con comunidades indígenas y sostuvo que no habrían sido convocadas al proceso de consulta libre, previa e informada.

¿Cuánto queda realmente en Río Negro?

Otro de los interrogantes planteados por la oposición está relacionado con el beneficio económico que deja la explotación minera. Los legisladores buscan conocer cuánto recibe Río Negro y cuánto queda específicamente en Ingeniero Jacobacci por la explotación de oro y plata.

“Finalmente, queremos saber cuánto le queda efectivamente a Río Negro y a Ingeniero Jacobacci por la explotación de estos recursos. Entendemos que las regalías son insuficientes frente a las ganancias de la empresa y que el mineral se exporta prácticamente sin valor agregado, mientras el refinamiento se realiza fuera del país”, afirmó Odarda.

La legisladora también advirtió que Calcatreu no constituye un caso aislado, sino que forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para ampliar la explotación de recursos naturales. "Es el primer proyecto de una matriz productiva que el Gobierno busca ampliar hacia otros emprendimientos extractivos, por lo que la forma en que se resuelva esta situación puede tener consecuencias sobre futuros proyectos mineros, petroleros y gasíferos en la provincia", detalló.

El pedido de informes busca que el Gobierno de Weretilneck precise qué incumplimientos fueron detectados, qué se acordó con Patagonia Gold y qué controles se implementarán antes de permitir una eventual reanudación. La oposición pretende además acceder a información sobre las exportaciones, las regalías, el uso del agua y los controles ambientales.