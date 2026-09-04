El conductor Eduardo Feinmann dio a conocer los entretelones de la previa del mensaje que brindará el presidente Javier Milei en el marco de la conmemoración por el Día de las Malvinas. Durante el pase televisivo, el periodista reveló los pormenores de la estrategia comunicacional dispuesta desde el Gobierno nacional.

{{{htmlAmp}}}

Según explicó el comunicador, el jefe de Estado solicitó mantener un estricto hermetismo alrededor de los temas que abordará en su discurso. La disposición oficial buscó bloquear cualquier posible filtración hacia la prensa antes del horario pautado para la salida al aire en los medios de comunicación.

La directiva de Javier Milei para la cadena nacional

Al describir la orden que circuló dentro del entorno gubernamental, Feinmann precisó la advertencia que recibió sobre el manejo de los datos: "El Presidente pidió expresamente, por lo que me contaron, expresamente que la información esté tabicada para él tener el poder de la sorpresa en el anuncio", remarcó el periodista en diálogo con el equipo del canal.

La indicación de tabicar los detalles del contenido apuntó directamente a preservar la exclusividad del mensaje y garantizar que las declaraciones no pierdan repercusión previa. En el intercambio en el estudio de televisión, se ratificó además que la transmisión oficial quedó programada de manera formal para las 9 de la noche.

El hermetismo en torno al mensaje por Malvinas

La reserva informativa dispuesta por el mandatario impidió que trascendieran borradores o ejes temáticos antes del horario central de la emisión. De esta manera, el Ejecutivo nacional optó por concentrar la atención pública en la alocución nocturna, evitando adelantos en las horas previas.

Con este panorama, la expectativa sobre los anuncios de la cadena nacional se mantuvo bajo un estricto secreto, cumpliendo con la premisa de no anticipar precisiones hasta el momento exacto de la salida al aire.