La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con la que Javier Milei quiere poner "fin a 91 años de robo", tiene oculto un apartado clave. Según un el informe de una consultora, el nuevo texto que quiere el oficialismo tiene un articulado que le dará mayor flexibilidad al organismo para poder tomar deuda.

Frente a las posibles tensiones cambiarias en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027, el Gobierno podría utilizar las herramientas que le dará el proyecto que enviará al Congreso en las próximas semanas. Se trata de un nuevo marco normativo que permitiría al Banco Central usar sus reservas como garantía para tomar deuda en el mercado internacional.

Según la consultora PxQ, la reforma podría facilitar que el Banco Central consiga financiamiento internacional entregando activos de sus reservas como respaldo, especialmente mediante instrumentos como REPOs, préstamos financieros para obtener fondos a cambio activos, o SWAPS, intercambios de monedas.

Con esta estructura, el mecanismo podría funcionar como una alternativa para obtener dólares en el exterior, incluso en un contexto en el que el Tesoro enfrente dificultades para financiarse de manera directa.

"Esto amplía sustantivamente la capacidad del BCRA de emitir deuda externa a título propio en un marco en el cual el fisco no pueda volver al mercado internacional de capitales", indicó PXQ, la consultora del economista Emmanuel Álvarez Agis.







De acuerdo con la consultora, el BCRA ya utilizó instrumentos de características similares. Primero, con la emisión de los BOPREAL, destinados a ordenar la deuda comercial con importadores, y más tarde mediante el uso de reservas de oro como garantía en operaciones REPOs.

Los préstamos en dólares no serán un boom

En los últimos días, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, anunció la flexibilización del crédito en dólares para empresas no exportadoras, una medida que busca canalizar hacia la economía local una parte de los ahorros que los argentinos mantienen en moneda extranjera.

Si bien defendió el cambio regulatorio y sostuvo que puede ampliar las alternativas de financiamiento para sectores como las PyMEs y los desarrollos inmobiliarios, el funcionario descartó que la modificación vaya a provocar una expansión inmediata del crédito en moneda extranjera.

"¿Qué es lo que anticipamos? ¿Qué va a haber un boom de créditos en dólares para no exportadores? No, para nada", afirmó Bausili durante una exposición organizada por la Fundación FIEL. La nueva regulación permite que las entidades financieras destinen hasta el 15% de los depósitos captados del público en dólares a préstamos para empresas que no sean exportadoras.