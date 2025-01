Insólita propuesta de un ministro para bajar robos en CABA: "Nada a la vista"

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, afirmó este miércoles que si los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires "no dejan nada a la vista" dentro de sus autos cuando los estacionan en las calles del distrito "los hechos de inseguridad bajan". Además, luego de que un periodista le recriminara haber sufrido el robo de su celular en pleno barrio de Recoleta, el funcionario sugirió tener "a resguardo" los teléfonos porque no pueden poner "un policía al lado" de cada ciudadano.

"Si uno anda con el celular a resguardo, si no deja nada en el auto a la vista, las posibilidades de que pasen cosas bajan. Hay que ser cuidadoso", indicó Wolff en diálogo con Radio La Red. Luego de hacer una defensa de la gestión contra delitos y robos en el distrito al plantear que "es la segunda megalópolis más segura de América", el funcionario remarcó que si "uno guarda el celular" el hurto de teléfonos desciende.

Al escuchar al ministro, uno de los periodistas que lo entrevistaban le achacó haber sufrido recientemente el robo de su celular. "Se lo puedo decir yo, que me robaron en Bullrich y Libertador", comentó el periodista. Wolff tuvo que ensayar una respuesta rápida ante la queja. "La gente nos dice 'me robaron el celular' y a mi me encantará que no le roben. La policía es un bien escaso, no tengo la cantidad de policías que a mi me gustaría. Tenemos 7 millones de personas de día, todos tienen celular, no podemos poner un policía al lado de cada uno", explicó.

En ese sentido, el funcionario volvió a sugerir que los porteños cuiden sus pertenencias. "Seguimos trabajando fuertemente con nuestra policía para baja este tipo de arrebatos. Me atrevo a decirle a la gente que por favor cuide su celular, que no deje nada a la vista en el auto y las posibilidades de que pase algo bajan", insistió.

Por otro lado, también se refirió a los cruces con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, por las diferencias en las políticas para luchar contra la inseguridad que llevan adelante las jurisdicciones. "El problema de la Provincia y los partidos que lindan con la Ciudad, y de las comunas de la ciudad que lindan con la Provincia no puede ser abordado por una sola jurisdicción. No nos separa una frontera, nos separa la avenida General Paz en la que hay 100 cruces aproximadamente. Tenemos que sentarnos a conversar", señaló.

Crecen los robos en CABA: cuál es la esquina más peligrosa

Los datos del Mapa del Delito, elaborado por el propio Gobierno porteño, dan cuenta de un aumento de los robos en un 15% en comparación con el 2022. Cuáles son las zonas más inseguras y por qué se debe tener cuidado con los autos, motos y los celulares.

Según los últimos datos oficiales de noviembre, los robos y hurtos en la Ciudad de Buenos Aires están en aumento, siendo el cruce de las avenidas Pueyrredón y Corrientes, en el barrio porteño de Once, una esquina donde se registró al menos un robo por día en 2023. En total, en ese año hubo 64.983 robos, lo que representó un 15% más que en 2022. Por otro lado, una ONG advirtió que el robo violento de celulares está en auge y alertó sobre distintas zonas de la Capital.

Teniendo en cuenta sólo los delitos denunciados en comisarías, el ranking de inseguridad del distrito comandado por Jorge Macri es encabezado por hurtos y robos una esquina clave del barrio de Once. Según el Mapa del Delito de 2023, una base datos elaborado por el propio Gobierno porteño en la que se almacenan y geolocalizan todos los hechos policiales denunciados, la zona con mayor robos fue la intersección de las avenidas Pueyrredón y Corrientes, con 426, lo que significa más que uno por día.

Las otras zonas que encabezan ese ranking de alta criminalidad son el Obelisco, con 380 robos y hurtos; Plaza de Mayo, con 219; la estación de Retiro, con 306; y la de Constitución, con 352. Una de las características en común entre todas estas zonas es que son de alto tránsito de vehículos y peatones, donde pese a la presencia o no de efectivos policiales, los delincuentes aprovechan descuidos para robar celulares, billeteras, mochilas o carteras, en medio del tumulto y la distracción cotidiana.

El robo de celulares, en constante auge

Según el Reporte sobre Delitos e Inseguridad elaborado por la ONG Defendamos Buenos Aires, en el 2024 hubo un promedio de 11.000 delitos de este tipo en toda la zona del AMBA, integrada por la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Del estudio se desprenden causas que investiga la justicia nacional de Instrucción en lo Criminal, con jurisdicción en todo CABA.

En los primeros días de 2025, se registraron robos de teléfonos celulares en el barrio de Palermo, en la calle Fitz Roy y también en Cabildo y Juramento, en Belgrano. Lo mismo sucedió en avenida Santa Fe, también en Palermo, y en Corrientes a la altura de barrio de Almagro.

"Todos roban en moto, de dos en dos, y con suma violencia. En casi todos los casos atacan a las chicas que vienen hablando o tomándose fotos, por lo que resulta menester extremar los recaudos para evitar robos, lesiones o incluso la muerte", indicó el director de la ONG, Javier Miglino, al presentar el informe.