Bullrich sale a contener el desencanto joven mientras marca diferencias con la Rosada

Patricia Bullrich anota otra presencia ante estudiantes. A sus visitas a la Universidad Católica Argentina y al colegio Saint Jean de la Ciudad se suma su presencia, este viernes, en la Universidad de San Andrés. La senadora acumula invitaciones pendientes de este tipo de instituciones y, junto a su equipo, aprovecha el interés para mantener una agenda activa. El denominador común de estas reapariciones está claro: los jóvenes, uno de los segmentos más desencantados con la gestión libertaria.

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Este viernes, el presidente Javier Milei también volverá a mostrarse ante estudiantes. Tras su aparición en la Escuela ORT, donde tildó a Carlos Marx de satánico y alentó el enojo contra el periodismo, Bullrich lo confrontó a menos de 48 horas al señalar que a los jóvenes hay que “dejarlos ser libres en sus elecciones y en el camino que quieran elegir”. Esta vez, Milei estará en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, junto a alumnos y docentes invitados por el Día del Maestro. ¿Habrá un nuevo contrapunto?

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Bullrich entiende que la juventud es un segmento clave y decidió concentrar sus esfuerzos en ese grupo etario. Apalancada en las invitaciones recibidas y condicionada a no alejarse demasiado de la Capital por motivos personales, busca volver a seducir a quienes se muestran desencantados pero conservan intenciones de confiar en el proyecto.

En el entorno de la senadora entienden que el público joven es un grupo que necesita ser escuchado, comprendido, mimado y sentir contención. En ese aspecto, la exministra se muestra casi en el rol de una abuela que acompaña, aconseja y entiende las dificultades cotidianas. Un operativo puesto íntegramente al servicio de la reelección de Javier Milei o de la continuidad del modelo (no son necesariamente lo mismo).

Para el bullrichismo, negar los problemas no los resuelve. Por eso, la dirigente optó por exponer sus diferencias con algunos aspectos del manejo de la gestión. En tan solo dos semanas, calificó las tasas de los créditos como un “robo” y pidió etiquetado frontal para los préstamos, marcó distancia con Milei frente a estudiantes y cuestionó que el ordenamiento macro no se perciben en la economía real. Distancias que se suman a los cruces por las candidaturas de José Luis Espert o Manuel Adorni, y al freno presidencial al pliego de la jueza María Verónica Michelli por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Estos movimientos no son improvisados. Como adelantó este medio, la senadora analiza la agenda diaria junto a su equipo y ensaya las respuestas que dará ante la prensa. Considera que son observaciones lógicas que no la alejan de Javier Milei sino, por el contrario, señalan que son los comentarios extravagantes del Presidente los que lo apartan a él del sendero.

Cerca de la senadora aseguran que no le preocupa si estas marcas de cancha la perjudican en la interna del Gobierno. Aunque mantiene una disputa silenciosa con Karina Milei desde principios de año, sostienen que su prioridad es que el proyecto funcione, más allá del desgaste con ciertas dinámicas. Por ahora, nadie la ve rompiendo.