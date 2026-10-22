Bullrich respaldó a Flavio Bolsonaro y sube la tensión con Milei: "Brasil importa"

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, apareció en un video de respaldo al candidato a presidente de Brasil Flavio Bolsonaro, por pedido del hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. La muestra de apoyo se da en medio de gestos de autonomía de la ex ministra de seguridad, respecto al presidente Javier Milei.

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“El futuro de Brasil importa, e importa mucho para América Latina. Queremos un Brasil fuerte, que crezca, genere oportunidades, proteja la vida y defienda la libertad de los ciudadanos”, afirmó, en portugués, la jefa de la bancada de LLA en el video.

Y agregó: “Un Brasil que, junto a Argentina y los demás países, sea fuerte, con firmeza y con decisión. Creo que nuestros países pueden construir, unidos, una América Latina con gran proyección en el mundo. Estoy convencida de que eso es lo que Flávio Bolsonaro puede ofrecer a Brasil y a todos los brasileños”.

Fuentes del entorno de Bullrich confirmaron a El Destape que desde el lado del senador federal por Río de Janeiro le pidieron a la jefa de la bancada que haga un video de respaldo.

Flavio Bolsonaro enfrentará este domingo en el balotaje al actual presidente Luis Inacio Lula Da Silva. El hijo de Jair Bolsonaro se impuso en la primera vuelta con el 47,03% de los votos, contra el 45,16% del líder del Partido de los Trabajadores.

Milei mantiene una buena afinidad con el clan Bolsonaro y le expresó su respaldo al candidato del Partido Liberal. De hecho, se encargó de ir a Brasil a insultar a Lula y al juez que encarceló a Jair Bolsonaro por su intento de golpista en las elecciones pasadas, en las que perdió con el actual mandatario en 2023.

El video de Bullrich se da en un contexto de reiteradas muestras de autonomía de la ex ministra de seguridad dentro del marco del oficialismo que lideran Javier y Karina Milei. Los desplantes de la jefa de la bancada, se dan en las cercanías del año electoral.

Si bien en la Casa Rosada ya desconfían de estos gestos de Bullrich, a la que se contaba como potencial candidata a vicepresidenta de Milei o a jefa de gobierno porteño, los movimientos de la ex ministra hacen pensar que lo que en realidad puede estar planificando sea ser el relevo del actual presidente.