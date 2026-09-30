Barrios populares: presentan proyecto para financiar obras paralizadas por Milei

Diputados de diversos bloques junto a representantes de Cáritas, Techo y la Mesa Nacional de Barrios Populares presentaron este miércoles un proyecto de ley para refinanciar la construcción de viviendas y urbanización de asentamientos en todo el país. El proyecto, que nace como respuesta a las nulas políticas del Gobierno de Javier Milei, tiene el objetivo de garantizar un piso mínimo de inversión de estas obras durante los próximos 10 años.

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La presentación de esta inicaitiva, llamada Ley de Emergencia en Barrios Populares, tuvo el respaldo de un variopinto grupo de diputados como Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y Marcela Pagano (Coherencia).

"Este proyecto tiene una fuerza muy decidora porque va a abordar la pobreza de modo multidimensional. Nos hacen falta consensos comunes y planificación. Para que la realidad cambie, hay que sostener políticas públicas", dijo monseñor Gustavo Carrara, titular de Cáritas, al presentar la iniciativa en Balcarce 236, la sede del organismo.

Según se explicó, el proyecto un piso presupuestario anual durante el período 2027-2036, que será para los primeros tres años una asignación mínima del 0,0375% del PBI hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034-2036.

"Me cansé de escuchar hablar del gasto, habelmos de inversion. Este proyecto es de fenomenal inversión. Porque cuando el Estado hace las cuentas, un niño enfermo sale mas caro que una partida para arreglar cloacas y agua potable", señaló el diputado Herrera Ahuad.

Qué propone el proyecto

Esta Ley llega como respuesta al Presupuesto 2027 presentado recientemente por el gobierno de Milei, que contempla un nulo financiamiento al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), al que se le fue asignada una partida del 0%. Sin embargo, ya desde meses después de la llegada de La Libertad Avanza a Casa Rosada, el FISU tuvo un drástico ajuste de sus fondos del 9% al 0,3%.

"El Gobierno Nacional dice que no hay plata. No creo que sea un tema de plata. Es un tema de concepciones, de 'no me importa, no quiero bajar a ese sótano ni ver cómo viven 5 millones de compatriotas'", planteó el diputado Lousteau. Entre otros de los legisladores que asistieron a la presentación estuvieron Germán Martínez e Itaí Hagman, ambos de Unión por la Patria (UxP).

De acuerdo a los datos brindados, el proyecto alcanzará a más de cinco millones de personas que viven en los 6.467 barrios populares registrados en el Renabap, entre ellas alrededor de 1,7 millones de niños y niñas.

"No tiene que retroceder nuestra Argentina. Ya estamos soportándolo todo. Para nosotros es importante que no nos olvidemos de cada rincón. Esas obras paralizadas también generan menos trabajo. Seguiremos poniendo la fortaleza", dijo la representante de la Mesa Nacional de Barrios Populares, Araceli Ledesma, quien calificó el proyecto como "una esperanza".