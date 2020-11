Kicillof reinició las obras en dos rutas clave

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reinició las rutas provinciales 11 y 56 de cara a la temporada estival. “Hoy estamos viendo que todos los tramos que se están construyendo, están volviendo a poblarse en los obradores, que se habían abandonado en agosto del año pasado”, indicó el funcionario y agregó: “Estas son rutas productivas también y esto implica no solo una tranquilidad para el que viene a veranear, sino también una potencialidad para los vecinos y vecinas que trabajan todo el año. Son 2 rutas centrales para la provincia de Buenos Aires porque hay futuro, no es solo la banquina, la cinta asfáltica, es un futuro posible y mejor”.

Kicillof recordó que, durante 2019, “recorrí varias veces estos tramos en campaña; también lo hice de noche y vi el riesgo que implica que no haya iluminación y no esté bien señalizada”. Por eso expresó que “es una voluntad política muy grande porque implica no pensar las obras para la publicidad y el marketing, es empezar a pensar las obras en la provincia de Buenos Aires en el marco de un plan estratégico que dure no sólo un cartel, o una campaña política o una publicada en un canal de televisión, son obras que nos permiten pensar en una Provincia distinta”.

Respecto de la realización de obras, el mandatario indicó que “nos dejaron una renegociación complejísima con los contratistas, deudas por más de 20 mil millones de pesos. Y además nos encontramos con una pandemia. Hemos hecho un esfuerzo inmenso para que sus comunidades no lamentaran problemas en el sistema sanitario, y no podemos tirar todo por la borda ahora que viene el verano, porque hay que cuidar a los y las que vienen y a los y las que viven”.

En ese sentido, Kicillof volvió a repetir “a veces es mejor ser o sonar antipático que ser un irresponsable que deja que las cosas pasen sin que el Estado esté presente”. El mismo concepto lo señaló durante los anuncios del sábado pasado en donde evaluó la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires.

Junto al Gobernador, lo acompañaron autoridades nacionales, provinciales y locales, como el ministro de Infraestructura provincial, Agustín Simone, y el administrador general de Vialidad, Gustavo Arrieta.