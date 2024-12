Responsabilidad y cuidado animal: el Gobierno inauguró una clínica móvil para mascotas que recorrerá los barrios

La ciudad de Formosa celebró este jueves la inauguración oficial de una clínica móvil destinada a mascotas, un innovador proyecto que busca acercar servicios veterinarios gratuitos a distintos barrios de la capital. La iniciativa marca un precedente en la región en la concientización sobre la responsabilidad animal y el cuidado de las mascotas.

El evento tuvo lugar en la cancha del Club Sportivo Lote 110 y contó con la presencia del concejal justicialista Marcelo Sosa, principal impulsor de la iniciativa, junto con representantes del Gobierno provincial.

En su discurso, Sosa destacó el significado de esta propuesta como una muestra de compromiso hacia el bienestar animal. "Hoy es un día muy feliz e importante, por poner en funcionamiento este proyecto que hicimos con mucho amor y pasión para nuestras mascotas", expresó el edil, quien agradeció al gobernador Gildo Insfrán y al vicegobernador Eber Solís por el apoyo brindado.

"Cuando a nivel nacional, por ejemplo, nos enteramos de noticias muy malas, que hace poco quitaron los medicamentos para nuestros abuelos, vemos acá que en Formosa tenemos un Gobierno presente que se ocupa de los adultos mayores, con la Casita de la Solidaridad, con nuestras madres, con nuestros niños, en los Centros de Inclusión Digital, por ejemplo, aquí en el 111, en cada uno de los barrios", expresó el vicegobernador Eber Solis, quien también partició de la inauguración.

La modalidad móvil de la clínica

Sosa detalló que la inauguración se realizó en el Lote 110 pero que la misión es recorrer los diversos barrios, "desde los más vulnerables al casco céntrico", y adelantó que este será un "trabajo conjunto que se realizará con las distintas asociaciones de proteccionistas".

Durante la jornada de este jueves, destacó, desde temprano se dieron turnos para la atención que comienza, el próximo viernes 6, con castraciones y vacunaciones. "Esta va a ser la metodología que vamos a implementar en los distintos barrios porque la misión fundamental que tiene esta clínica móvil es la castración masiva de animales para lograr el control poblacional", señaló.

Protección y cuidado para las mascotas

Valeria Raimundo, integrante de Narices Frías, consideró que toda política aplicada por el Gobierno de la provincia "es espectacular", y enfatizó que la clínica es necesaria en la ciudad para trabajar en las castraciones gratuitas y así "controlar la fauna urbana".

"La gente que no anda en esto no puede dimensionar que todo se termina con una castración, o sea, no más choque, no más mordeduras, no más animales con tumores que son contagiosos, todo eso se termina con la castración", concluyó. El proyecto de la clínica móvil para mascotas marca un precedente en la ciudad de Formosa, que busca reforzar la tenencia responsable y el bienestar animal.