Cristina Kirchner y Axel Kicillof participarán de un acto en La Plata sobre DDHH

La expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof participarán de un acto en La Plata este miércoles por la noche. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, manifestó más temprano sus deseos de reunirlos en el acto con motivo de una celebración que se realizará en el Teatro Argentino por los 47 años de esa asociación.

Fuentes de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmaron que el gobernador incluyó en su agenda en el interior del distrito su participación en La Plata. "Va a venir Cristina y Kicillof me dijo que va a tratar de llegar", había dicho más temprano De Carlotto en declaraciones radiales.

"A la derecha le conviene nuestra división", remarcó Kicillof durante la conmemoración central por el Día de la Lealtad en Berisso. Desde el escenario. dedicó más de un momento a destacar y defender a Cristina Kirchner y encontró una elegante síntesis para terminar con las discusiones, "Los mejores días siempre fueron peronistas: los más felices fueron con Cristina y los mejores tienen que estar en el futuro", resumió.

A los dos días, sobre el filo del cierre de listas de cara a las elecciones del Partido Justicialista (PJ), el senador nacional por Unión por la Patria (UP), Oscar Parrilli, salió en defensa de la expresidenta. "(Axel) Kicillof ha tenido la conducta de Poncio Pilatos" por no haberse pronunciado sobre la candidatura de CFK, sostuvo durante una entrevista el ex secretario general de la Presidencia (2003-2014) en referencia a la falta de posicionamiento por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien poco después explicó su postura en redes sociales.

Kicillof sobre la interna del PJ: "La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados"

El gobernador pidió la unidad del peronismo, de cara a las elecciones del PJ y dejó en claro que "la lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y que viene causando malos resultados". Remarcó también que la "única pelea" en la que todos los días le pone" cuerpo y alma es la pelea contra (el presidente Javier) Milei y sus políticas de exclusión y crueldad".

"¡Unidad, unidad respetuosa, unidad peronista!", señaló el Jefe Provincial en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter, donde enfatizó: "Por favor, encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías y conductas que nos trajeron hasta acá. Que nadie espere de mí que libre una guerra interna, la historia no nos lo perdonaría y el futuro tampoco".

El mandatario bonaerense mencionó a los dos contendientes en la futura elección partidaria. Sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, sostuvo: "Está en el corazón del pueblo, también en el mío y no tengo que rendir examen de ese sentimiento".

Respecto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lo definió como "un gobernador y un dirigente que viene enfrentando, con un coraje que no abunda, las políticas de Milei desde una provincia alejada de los medios y las redes porteñas", a la vez que aclaró: "No es mi candidato". Sostuvo que "es un error pensar que se trata de un dirigente al que yo 'subo o bajo', pero sobre todo es un gran error atacarlo".