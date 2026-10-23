“Hay que cambiar el rumbo del país”: Kicillof desembarcó en la ciudad de Buenos Aires y llamó a construir una alternativa para el 2027

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes la apertura de la segunda jornada del Congreso Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la filial porteña del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa dentro del peronismo. Durante su discurso, llamó a cambiar el rumbo económico del país, cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y planteó la necesidad de construir una alternativa política con proyección nacional hacia las elecciones de 2027.

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La actividad se realizó en el Teatro Astros, donde más de 500 personas escucharon al mandatario provincial. Durante su intervención, se oyeron cánticos de “Axel presidente”, en una jornada que se desarrolló apenas 12 horas después de una nueva reunión de referentes del peronismo nacional.

“Hay que cambiar el rumbo del país”, sostuvo Kicillof, al vincular la situación económica con las condiciones de vida de trabajadores, docentes, investigadores, jubilados y personas con discapacidad. Según afirmó, para mejorar la realidad de esos sectores es necesario modificar la orientación de la política económica nacional.

El gobernador también destacó el papel de la Ciudad de Buenos Aires en la discusión sobre el modelo productivo argentino. “Se está construyendo algo potente y nuevo en la ciudad de Buenos Aires”, expresó, al respaldar el desarrollo del espacio que encabeza su ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, en el distrito porteño.

Una agenda productiva con mirada nacional

Kicillof planteó que los problemas económicos no pueden resolverse de manera aislada por cada jurisdicción y sostuvo que la transformación productiva de la Capital requiere cambios en la política económica nacional. “Nadie se salva solo: los problemas nacionales no van a tener soluciones provinciales o soluciones de una ciudad”, señaló.

En ese sentido, remarcó la relación entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país. De acuerdo con cálculos preliminares mencionados por el mandatario, entre el 47% y el 51% del valor agregado del Producto Bruto Geográfico porteño es aportado por trabajadores que no residen en ese territorio.

A partir de ese dato, consideró que el diseño de un proyecto productivo para la Capital debe contemplar su vínculo con las demás provincias. “Necesitamos construir una alternativa para cada provincia y para la ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

El Congreso Productivo comenzó el jueves y concluyó este viernes por la tarde, con paneles dedicados a la producción, el empleo y la actividad económica porteña. Las mesas de debate se desarrollaron en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio de Villa Ortúzar, y reunieron a empresarios, investigadores, dirigentes políticos y exfuncionarios.

El armado político del MDF en la Capital

La jornada también funcionó como una instancia para ampliar la presencia del Movimiento Derecho al Futuro en la Ciudad de Buenos Aires. El espacio, que tiene a Augusto Costa como uno de sus principales referentes porteños, busca consolidar una agenda que articule producción, trabajo y política.

Entre los dirigentes presentes durante el discurso de Kicillof estuvieron el diputado nacional y dirigente sindical Hugo Yasky, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, la subsecretaria de Políticas Culturales bonaerense Victoria Onetto y las referentes porteñas Berenice Iañez y Victoria Montenegro.

El cierre del Congreso incluyó una mesa de debate entre Costa y los dirigentes porteños Leandro Santoro y Matías Lammens, ambos vinculados al peronismo de la Capital. La convocatoria buscó promover un intercambio sobre el desarrollo productivo y la construcción de una alternativa política en el distrito.

La posible participación del senador nacional Mariano Recalde, titular del PJ porteño y alineado con La Cámpora, finalmente no se concretó, según la información difundida sobre el encuentro.

Desde el entorno del gobernador señalaron que la intención es consolidar el espacio y ampliar el diálogo con sectores económicos y políticos, sin presentar la actividad como un acto partidario. La apuesta del MDF es fortalecer su presencia en la Capital y promover un peronismo amplio, en medio de las diferencias internas que atraviesan al justicialismo.