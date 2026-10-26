Axel, Cristina, Massa y el peronismo celebraron el triunfo de Lula

Los principales dirigentes del peronismo salieron a festejar el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, luego de confirmarse la reelección del actual mandatario de Brasil por cuarta vez.

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Así lo hicieron, entre otros, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mediante diferentes posteos en sus redes sociales.

Kicillof, por su parte, expresó en su cuenta de X (ex Twitter): "UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!".

En tanto, Cristina Kirchner posteó también en su cuenta de X: "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

A su turno, Massa señaló: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA".

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