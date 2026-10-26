Axel, Cristina, Massa y el peronismo celebraron el triunfo de Lula

Los principales dirigentes del peronismo salieron a festejar el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, luego de confirmarse la reelección del actual mandatario de Brasil por cuarta vez.
Así lo hicieron, entre otros, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mediante diferentes posteos en sus redes sociales.
Kicillof, por su parte, expresó en su cuenta de X (ex Twitter): "UNA NOCHE HISTÓRICA, UN FUTURO MEJOR. Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse. No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad. Felicitaciones Lula. Gracias, Brasil. ¡HAY OTRO CAMINO!".
En tanto, Cristina Kirchner posteó también en su cuenta de X: "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".
A su turno, Massa señaló: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA".
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