Sin aura: ocho de cada diez publicaciones sobre Milei en redes son negativas

Dos estudios difundidos esta semana coinciden en que las publicaciones sobre Javier Milei son mayoritariamente negativas en las redes sociales, el terreno en el que históricamente se hizo fuerte el oficialismo libertario. En uno de los relevamientos, la proporción de publicaciones negativas osciló entre el 75 y el 86% según la semana. Ese porcentaje se mantuvo dentro de la misma franja, aunque el volumen de la conversación varió de una semana a otra. El otro estudio registró un nivel de negatividad algo menor e identificó cinco temas asociados a ese clima, entre ellos la pobreza y la escalada del riesgo país.

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La consultora cordobesa Reputación Digital analizó 326.638 publicaciones entre el 5 de septiembre y el 4 de noviembre, que acumularon 77,8 millones de visualizaciones. El informe, titulado «¿Se le acabó el aura a Milei?», mostró una fuerte caída en la cantidad de publicaciones que mencionaron al Presidente. Fueron 60.612 en la semana del 21 al 27 de septiembre y apenas 10.870 en la del 26 de octubre al 1 de noviembre. Pese a esa caída, la proporción de publicaciones negativas se mantuvo cerca del 80%. «Cada vez se habla menos de él, pero los que siguen hablando lo hacen igual de mal», concluyó el estudio.

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Reputación Digital hizo el relevamiento con Sapiens, su plataforma de escucha social. De cada 100 publicaciones analizadas, 80 provinieron de cuentas con comportamiento de bot, ocho de cuentas que el informe clasificó como trolls y apenas 12 de usuarios reales. Para identificar a los posibles bots, la plataforma tuvo en cuenta la frecuencia y los horarios de publicación y las cuentas con las que interactuaban. En la categoría de trolls, el informe ubicó a la militancia organizada, tanto del mileísmo como de la oposición. Las cuentas con comportamiento de bot publicaron con un tono más negativo que las de usuarios reales. Pese a generar el 80% de las publicaciones, representaron apenas el 1,3% del alcance medido. Según el informe, la mayoría tenía 300 seguidores o menos. Las cuentas de usuarios reales, en cambio, concentraron el 89% del alcance.

El otro estudio es de la consultora Ad Hoc que determinó que Milei lleva 9 meses consecutivos de balance negativo en el ecosistema digital, con una brecha que tiende a acentuarse dado que en octubre la negatividad creció cinco puntos y la positividad cayó tres puntos.