Aumento del agua en Chaco: el gobierno de Zdero convocó a una audiencia pública para oficializar la suba

El gobierno de Chaco, a través de Sameep, convocó a una audiencia pública para avanzar en la actualización de la tarifa del agua y del servicio cloacal. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 113/2026 y responde al aumento de los costos de producción y distribución. El encuentro será el 9 de marzo en Presidencia Roca y contará con participación presencial y virtual.

La empresa estatal Sameep, encargada del servicio de agua potable y saneamiento en la provincia, anunció la convocatoria a una audiencia pública para tratar una actualización del cuadro tarifario. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 113/2026, publicado este domingo por el gobierno de Chaco.

Según el documento, el objetivo central es adecuar los valores del servicio a la evolución de los costos de producción, distribución de agua potable y recolección y tratamiento de efluentes cloacales. La medida se enmarca en un proceso de revisión integral de la estructura tarifaria vigente.

La audiencia pública fue fijada para el próximo 9 de marzo, a las 10 de la mañana, y se realizará en el Salón del Consorcio Comunitario N.º 57, ubicado en Capitán Solari 110, en la localidad de Presidencia Roca. El decreto establece que el encuentro será transmitido en vivo y que se habilitará una plataforma de videoconferencia para permitir la participación simultánea de usuarios e interesados desde distintas ciudades de la provincia. De esta manera, Sameep busca ampliar el alcance del debate y garantizar el acceso a quienes no puedan trasladarse hasta la sede física. Además, se informó que habrá un período de inscripción previa para quienes deseen exponer durante la audiencia.

Por qué el Gobierno impulsa la actualización tarifaria

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial explicó que los valores actuales de la tarifa del agua se encuentran desactualizados. La última modificación fue realizada en agosto de 2024 y, desde entonces, los costos del servicio continuaron en alza.

El cuadro tarifario vigente no alcanza "a cubrir los costos propios de producción y distribución proyectados para el corriente año”, señala el texto oficial. Entre los factores que inciden se mencionan el proceso técnico de potabilización, la infraestructura necesaria para el transporte del agua y las modalidades de prestación requeridas para satisfacer la demanda en tiempo y forma. En ese marco, el documento remarca que existe un “retraso en la tarifa media” que impide cubrir los costos esenciales para el funcionamiento normal de la empresa de agua y saneamiento.