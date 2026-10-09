Aumentaron los peajes de la autopista La Plata - Buenos Aires y la Costa Atlántica

A partir de este viernes los peajes que son administrados por la concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) aumentarán un 8,29%. A través de la Resolución 760/2026 publicada en el Boletín Oficial provincial, el ministerio de Infraestructura habilitó la suba que regirá desde hoy, a excepción del peaje de la autopista La Plata - Buenos Aires que actualizará la nueva suba este sábado.

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El ajuste se calculó en base al Coeficiente de Variación Tarifaria que está compuestos por variables salariales, precios mayoristas e inflación. La suba alcanza a las estaciones de peaje de Samborombón y Maipú, sobre la Autovía 2; La Huella y Mar Chiquita, sobre la Ruta 11, y General Madariaga, sobre la Ruta 74.

La actualización responde a un pedido que la empresa presentó el 20 de agosto pasado y se enmarca en el esquema de revisión trimestral vigente desde 2024. Ese mecanismo toma como base el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), un índice que pondera en un 55% el Índice de Salarios para trabajadores registrados, en un 25% el Índice de Precios Internos al por Mayor y en un 20% el Índice de Precios al Consumidor, todos elaborados por el INDEC.

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Vale remarcar que la empresa AUBASA opera el corredor desde diciembre de 2016, cuando la Provincia rescindió la concesión a Autovía del Mar S.A., y desde enero de 2017 cuenta con un contrato de concesión de obra pública para su construcción, conservación y explotación mediante el cobro de peaje.

Así quedaron los cuadros tarifarios