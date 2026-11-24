La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 16 de diciembre la audiencia en la que comenzará a revisar las condenas impuestas a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado cometido contra la expresidenta y ex presidenta Cristina Kirchner el 1 de septiembre de 2022 frente a su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

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Según reportó la agencia Noticias Argentinas, la audiencia se desarrollará ante la Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes escucharán los planteos de las partes antes de resolver sobre los recursos presentados contra la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 6.

El expediente también reabrirá el debate sobre la calificación legal del atentado. Durante el juicio oral, la fiscalía sostuvo que correspondía aplicar el agravante de violencia de género en la modalidad de violencia política contra las mujeres. La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, junto con la fiscal Gabriela Baigún, argumentaron que el ataque se produjo en un contexto de hostigamiento simbólico y mediático dirigido a Fernández de Kirchner por su condición de mujer con alta exposición pública y relevancia política.

Las representantes del Ministerio Público sostuvieron que la conducta atribuida a los acusados debía analizarse en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en cuestiones de género. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N.º 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, rechazó la incorporación de esos agravantes al momento de dictar sentencia.

Tras la audiencia prevista para diciembre, los magistrados de Casación quedarán en condiciones de resolver si confirman, modifican o revocan las condenas impuestas. La decisión podría conocerse antes de fin de año o quedar pendiente para los primeros meses de 2027.

Sabag Montiel fue condenado en octubre de 2025 a 10 años de prisión como autor de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Posteriormente, al unificarse esa pena con condenas anteriores, recibió una pena única de 14 años de prisión.

Por su parte, Uliarte fue condenada a 8 años de prisión como partícipe necesaria del ataque, sanción que quedó fijada en 8 años y 2 meses tras la unificación correspondiente. Ambos permanecen detenidos. El tercer acusado en el juicio, Nicolás Carrizo, fue absuelto por falta de pruebas y esa decisión quedó firme.

El atentado ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Fernández de Kirchner ingresaba a su residencia de la calle Juncal. En medio de una concentración de militantes, Sabag Montiel extrajo una pistola calibre .32, apuntó a la entonces vicepresidenta y accionó el gatillo a corta distancia, aunque el disparo no se concretó. El atacante fue reducido en el lugar por personas presentes, mientras que Uliarte fue detenida días después durante el avance de la investigación.