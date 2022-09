Quién es Brenda Uliarte, la joven que se hiperpolitizó al calor de los discursos de odio

Sus familiares coinciden en retratarla como una persona "retraída" que no se interesaba en la actualidad nacional hasta que comenzó su relación con Sabag Montiel, el acusado por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Brenda Uliarte, la joven que está en boca de todos desde que se pidió su detención en el marco de la investigación por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, era una persona conocida en las redes sociales mucho antes de que Fernando Sabag Montiel, su novio, gatillara dos veces frente a la cara de la Vicepresidenta. Su intervención en grupos de las redes sociales que confunden muchas veces la política con el odio era moneda corriente, aunque su gran momento televisivo lo vivió hace aproximadamente tres semanas, cuando cuestionó al aire los planes sociales. Sin embargo, sus familiares la describieron recientemente en entrevistas como una persona "que de política no sabía nada" y aseguraron que ella atravesó momentos muy traumáticos en su vida.

"La persona que mi madre crió no es la que yo veo en la tele", afirmó ante las cámaras de Telenueve su tío, Eduardo. De acuerdo al relato de su familiar, la joven de 23 años, y pareja de Sabag Montiel, fue criada por su abuela, aunque hacía algunos meses que se había mudado al departamento del atacante de CFK. "Ella no tuvo contención de nadie y se ve que buscó un refugio en alguien que el endulzó el oído", sumó, al narrar una infancia atravesada por la violencia machista y otro acontecimiento trágico que la marcó apenas hace dos años: "Ella sufrió muchísimo de niña y de grande siempre estuvo solita, después que se murió mi madre, y lamentablemente es feo lo que está pasando. ".

Horas después de que los efectivos policiales se llevaran detenido a Sabag Montiel y que la conmoción por el intento de asesinato a la Vicepresidenta recorriera el mundo, Uliarte hizo un vivo de Instagram en el que dijo: "No tengo nada para esconder y estoy a disposición de la Justicia". Inclusive, había llegado a decir que esperaba la citación judicial para "seguir tranquila" con su vida. Después, apareció de nuevo en la TV. En una entrevista con Telefe, advirtió que tanto a ella como a sus amigos se los estaba "culpando". "No hicimos nada. Dicen que somos un grupo terrorista y no tenemos nada que ver", remarcó.

En el interín, la investigación iba avanzando y su situación judicial se iba complicando cada vez más. A pesar de que había dicho que no veía a Sabag Montiel hacía dos días, fue filmada con él por cámaras de seguridad el mismo día del intento de magnicidio. Uliarte fue detenida a las 22.45 de este domingo en la estación Palermo del tren San Martín por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Un video publicado por el diario La Nación la muestra mientras avanza entre el tumulto generado tras el intento de asesinato. Las imágenes la ubican justamente en el momento en que los militantes, que se habían acercado para hacerle llegar su acompañamiento a la Vicepresidenta, reaccionaron y se abalanzaron sobre Sabag Montiel después del ataque. La mujer que aparece en las tomas estaba vestida de negro con zapatillas blancas y cruzó rápidamente la calle Uruguay con la cabeza gacha.

Brenda, según se conoció por otros videos previos al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, trabaja vendiendo algodones de azúcar y se manifestó en fuerte oposición a las personas que reciben algún tipo de plan social: "Fomenta la vagancia", había dicho también en una entrevista con Crónica TV. En su última aparición pública, Brenda dijo que no entiende por qué Fernando intentó matar a la Vicepresidenta y argumentó: "Es un buen hombre, un trabajador".

En medio de la investigación judicial, los familiares están presentando a la joven como una persona "influenciable" y le adjudican directamente a Sabag Montiel su reciente politización. "Ella fue inculcada. Todo lo que fue dicho por ella es la mentalidad de él, porque ella no sabe nada de política, ni vivió nada. El chabón siempre le decía a ella qué decir, hasta con los copitos", destacó Kevin, su primo, en diálogo con TN, en referencia a su breve aparición televisiva en Crónica.

Según relataron sus primos y tío, fue tal el impacto que tuvo la viralización de su discurso en la TV que Brenda pidió a una de sus primas que le cambiara el color de pelo, para que no pudieran reconocerla. "Tenía el pelo rojo y se tiñó con mi hija porque le había traído muchos problemas", contó por su parte Eduardo.

Al referirse al vínculo que Uliarte mantenía con Sabag Montiel, la prima de la joven destacó que "siempre discutían sobre qué hablar". "Él le decía todo lo que tenía que decir y también le decía que quería cambiar su físico. Es una piba que se dejaba llevar, muy cerrada por su historia. De acuerdo al relato de sus familiares, Uliarte fue víctima de violencia sexual en su infancia y, recientemente, sufrió la pérdida de un hijo. "Era una persona totalmente retraída, que te mostraba lo que te quería mostrar y nada más. Yo preguntaba por qué era tan rara y mi mamá me contaba todas las cosas que pasó", destacó Kevin.

La situación judicial de Brenda Uliarte

Brenda Elizabeth Uliarte quedó detenida la noche del domingo y permanece alojada en una dependencia de la Policía Federal. Desde entonces, se publicó un video que la ubica en el lugar de los hechos y, en las últimas horas, dos fotos que la muestran cargando la pistola incorporada a la causa en su cintura. Eso contradice sus dichos en sus apariciones televisivas, en los que había negado conocer que Sabag Montiel tuviese un arma y que hubiesen balas en el domicilio.

"Es la misma pistola Bersa utilizada el jueves pasado y las municiones coinciden con las retenidas durante el allanamiento", explicaron a Clarín fuentes judiciales

Según las fechas de las fotos, las balas estaban en poder de la pareja hace al menos un año. Si bien el celular de Sabag Montiel fue reseteado, la Justicia ordenó investigar la la tarjeta SIM del dispositivo, lugar donde fueron encontradas estas fotos.

En un principio se le había asignado el mismo defensor oficial que tiene su novio, Juan Hermida, pero el funcionario judicial se excusó ayer de patrocinar a ambos porque podría darse un posible "conflicto de intereses".

Declara desde esta tarde por primera vez en los Tribunales de Retiro. La decisión judicial se tomó ante el pedido del fiscal federal Carlos Rivolo, debido a nueva evidencia incorporada a la causa, detallaron fuentes judiciales.