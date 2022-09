Kicillof analiza realizar cambios en la seguridad por el ataque a CFK

El gobernador bonaerense se refirió al atentado contra la Vicepresidenta y las responsabilidades de la situación.

Axel Kicillof se refirió al ataque de magnicidio contra la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y las responsabilidades, en materia de seguridad, de lo ocurrido. En una conferencia de prensa que brindó en el Salón Dorado, en casa de Gobierno, en La Plata, el Gobernador dijo que lo ocurrido "no es producto de un desquiciado, sino de un contexto", y pidió no poner el foco en "si la custodia reaccionó o no".

Sin embargo, y consultado por El Destape sobre la posibilidad de reforzar su custodia personal, expresó: "Es difícil pensar en evitar el contacto con la gente, por eso iremos viendo cómo se desenvuelve esto". Además agregó: "Esperemos que cambie este clima tan enrarecido".

En tanto remarcó: "Vimos dirigentes pidiendo pena de muerte, vimos guillotinas, vimos bolsas mortuorias. Después, pasó esto. Estamos a tiempo de cambiar esas actitudes y construir otra agenda". Y destacó que desde el Frente de Todos "no se insulta, ni se agrede ni a jueces, ni a periodistas, ni a representantes de la oposición". "Esperamos que esto sea una campanada ensordecedora que los despierte a los que pensaban que podían decir cualquier cosa", resaltó.

Las próximas reuniones del mandatario

Axel Kicillof estuvo reunido con su gabinete desde las 11 de la mañana en Casa de Gobierno y luego realizó la conferencia de prensa. Finalizada la misma y junto a su gabinete, partieron a Capital Federal en donde se reunieron con intendentes de la Provincia de Buenos Aires.

Todos participan de la marcha convocada en la 9 de julio, mientras que Kicillof mantendrá un encuentro con el Presidente, Alberto Fernández y demás mandatarios provinciales.

El gobernador adelantó que "no hará cambios en la agenda oficial", y agregó que el lunes, en el Consejo Federal, también hablarán del tema. En las últimas horas se dio a conocer un nuevo comunicado de la Liga de Gobernadores en la que manifestaron una "profunda preocupación y repudio por el intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación".