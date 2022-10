Escrache al Instituto Patria: vinculan a Revolución Federal al hecho y piden unificar investigaciones

El senador Oscar Parrilli pidió al juez Daniel Rafecas que cite a declarar a referentes de la violenta organización como Jonathan Morel y otros acusados a quienes se identificó en el ataque del 21 de julio pasado. Por ese hecho el magistrado había procesado sólo a Claudio Herz. El legislador también requirió que otras investigaciones que hacen foco en Revolución Federal se acumulen en manos de Rafecas. Sostiene que se trata una “posible asociación ilícita”.

El senador Oscar Parrilli pidió al juez Daniel Rafecas que cite a declarar a referentes de Revolución Federal como Jonathan Morel a quien se identificó en el ataque al Instituto Patria del 21 de julio pasado. El pedido se da luego que este martes el magistrado procese por aquel episodio únicamente a Claudio Herz, por intimidación pública y amenazas a Cristina. El legislador, que preside el Instituto Patria, también requirió que otras investigaciones que hacen foco en Revolución Federal y tramitan en Comodoro Py se nucleen en el juzgado a cargo de Rafecas. Sostiene que la agrupación es una “posible asociación ilícita”.

En la presentación, que se hizo este miércoles y también lleva la firma del abogado Fernando Castiglioni, se hizo hincapié en que de los videos y fotografías que registraron el escrache al Instituto Patria realizado el 21 de julio pasado “además del único imputado” también aparecen como “participes activos” Jonathan Morel, Cristina Luján Romero, Gastón Guerra y Sabrina Basile, todos vinculados a la violenta organización Revolución Federal. Por eso se pidió a la Justicia su citación “a efectos que presten declaración y brinden las explicaciones pertinentes”.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el escrito se resalta que la identificación surge de las imágenes de las cámaras del Instituto Patria que ya fueron aportadas a la causa y también de videos que circularon por las redes sociales así como de notas periodísticas que dieron cuenta del escrache. En la presentación se acompañan diversas capturas de imágenes con la identificación de las personas señaladas.

El propio procesado Herz, quien al ser indagado el 27 de septiembre se negó a declarar, apenas se retiró de tribunales brindó una entrevista al canal C5N donde dio cuenta de que “éramos un grupo, no importa què grupo y ellos hicieron algunas cosas que yo no participé, pero estuve prácticamente de acuerdo con las cosas que ello hicieron, por ejemplo, volcar la basura directamente del tonel de la basura frente al Instituto y la entrada del Instituto Patria”. Los denunciantes se tomaron de aquella declaración y añadieron: “El grupo al que se refiere en la entrevista, tal como se desprende de los videos y fotos que se acompañan, incluye a las personas cuya citación se solicita y al procesado Herz, funcionando siempre en todos los episodios de violencia e intimidación en forma coordinada”.

Las cuatro personas mencionadas son investigadas en las diversas causas que involucran a Revolución Federal y tramitan de forma dispersa en la justicia federal y ordinaria. Tal como publicó este medio hay al menos 7 expedientes abiertos donde se analizan hechos violentos ejecutados por esa organización. Cinco están en Comodoro Py.

Unificación de casusas: posible asociación ilícita

“Está claro que la participación de Revolución Federal de la cual forman parte Jonathan Morel, Claudio Guerra, Sabrina Basile y Cristina Luján Romero, entre otros, en diversos actos de violencia e intimidación pública no son hechos aislados y deben ser investigados en el marco de la presente causa, por cuanto uno de ellos fue el ocurrido el día 21 de julio”, escribieron los denunciantes.

En la presentación se mencionan otros hechos violentos que ejecutó esta organización como la marcha de las antorchas del 18 de agosto bautizado 18A, que terminó con incidentes en la Casa Rosada. De esa manifestación, tal como reveló este medio, participó Brenda Uliarte, detenida y procesada por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. También se refieren los escraches a las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer, del 4 de julio pasado, y el que sufrió Sergio Massa el día de su asunción como ministro de Economía, el 3 de agosto pasado.

“Todos estos hechos en diversas fechas y lugares no hacen más que presumir la posible figura de una asociación ilícita formada por esta organización de ribetes delictivos, para generar actos de violencia e intimidación pública contra diversas figuras políticas del mismo espacio al que pertenece la Dra. Cristina Fernández de Kirchner”, se resaltó en el escrito. Y se agregó en la presentación: “Teniendo en cuenta que sin duda la totalidad de los graves y diversos hechos que se relataron en el presente guardan estrecha relación y fueron realizados por los mismos protagonistas, se solicita se pida la remisión de la causa en la que se investiga a la agrupación Revolución Federal, en trámite por ante el Dr. Marcelo Martínez de Giorgi, a los efectos de la unificación con la presente debiendo V.S. proceder a la investigación conjunta de ambas”.

¿Cuál es la causa que tramita ante el juez Martínez de Giorgi? Una que se inicia por una denuncia que recibió el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, en la que una persona alertó sobre las manifestaciones violentas y las amenazas que había en las redes sociales de Revolución Federal. La Policía Federal investigó el tema y se centró tanto en Revolución Federal como en uno de sus cofundadores: Leonardo Sosa. El caso está delegado en el fiscal Gerardo Pollicita, que avanza con diversas medidas de prueba en un estricto secreto de sumario. En esa causa se abordan algunos de los actos violentos que se enumeraron en la presentación que hizo Parrilli ante Rafecas como el ataque a golpes de Gastón Guerra, de Nación de Despojados, al auto con el que Sergio Massa ingresaba a la Casa Rosada el día de su asunción en Economía y la marcha del 18A donde se agitaron las consignas “Al kirchnerismo, cárcel o bala”.

En la causa que tiene Martínez de Giorgi también se acumularon los audios que aportó la AFI de una conversación pública en las redes sociales del 26 de agosto donde Jonathan Morel, referente de Revolución Federal mencionado en la presentación de Parrilli, explicita el plan para matar a CFK que como un calco terminó ejecutando Fernando Sabag Montiel seis días después.

El pedido de unificación a favor de Rafecas es porque el escrache al Instituto Patria ocurrió con anterioridad, es decir, sería el juez que primero previno. No está claro cuál será la respuesta del magistrado. Incluso, todo parece indicar que la causa que tramita en lo de Martínez de Giorgi estaría más avanzada en algunos aspectos concretos que hacen a Revolución Federal.

El rol de Stornelli

Un apartado especial de la presentación de Parrilli estuvo dedicado al fiscal Carlos Stornelli quien interviene en el caso del escrache al Instituto Patria.

Parrilli destacó que cuando al causa tuvo un conflicto de competencia para ver si debía investigarse en la justicia de la Ciudad o en la federal, el fiscal se manifestó para que la pesquisa tramitara en Comodoro Py, algo que no compartió Rafecas y terminó zanjando la Cámara Federal porteña. El punto que destaca el senador nacional y presidente del Instituto Patria es que cuando el caso quedó en los tribunales federales de Retiro, Stornelli no hizo nada: “Es harto evidente que la premura y diligente actividad procesal del fiscal para que la causa continúe en el fuero, no se condice con la esbozada hasta la fecha para aportar a V.S elementos suficientes para el avance de la investigación que redunde en la condena de los culpables de la graves amenazas e intimidación pública sufrida por la Vicepresidenta de la Nación. Han pasado más de dos meses desde el mencionado hecho y la identificación del único imputado, que redundaron en la citación a declaración indagatoria, fue por la labor de investigación del Fiscal Leonel Gómez Barbella”. Gómez Barbella es el fiscal nacional que intervino mientras el caso estuvo en la justicia ordinaria.

Respecto a Stornelli, Parrilli –que lo había recusado sin éxito- señaló: “Está claro que la inacción del Fiscal hasta la fecha no hace más que presumir que no efectuará las diligencias necesarias que redunden en una pronta condena de los culpables de los graves hechos de intimidación pública y amenazas en perjuicio de la Vicepresidenta. La recusación efectuada que no tuvo favorable acogida, no fue antojadiza ni solamente por el pedido de juicio político del suscripto hacia el Fiscal, sino por la firme convicción de evitar lo que se desprende de esta causa hasta la fecha”.

Las 7 causas contra Revolución Federal

Tal como publicó este medio hay al menos 7 causas abiertas que involucran a Revolución Federal. La clave para que la investigación contra esta organización sea comprendida en su totalidad es que todos los hechos violentos en los que participó se analicen de manera conjunta. Por ahora, reina la dispersión. Las causas que contabilizó este medio son las siguientes: