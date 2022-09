Eduardo Duhalde fue a la misa por la paz: "No podemos seguir peleándonos"

El ex presidente repudió el ataque a Cristina Kirchner y pidió "rencausar la convivencia democrática" y el diálogo entre el Gobierno y la oposición.

El ex presidente Eduardo Duhalde asistió este sábado a la "Misa por la paz y la fraternidad de los argentinos" que se desarrollará en Luján con el propósito de "rencausar la convivencia democrática", luego del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El ex mandatario afirmó que se trata de un encuentro "muy importante" e instó a la unidad y el diálogo entre el Gobierno y la oposición, que decidió no aceptar la invitación a la misa.

Según expresó Duhalde desde Luján, el país necesita "que nos hermanemos" y sostuvo que este tipo de encuentros deben "replicarse en todo el país" ya que sino "no queda Argentina para nadie". "La unión de los argentinos es lo que necesitamos. Tenemos que pensar en nuestros nietos, en el futuro", planteó en diálogo con C5N.

Al marcarle que desde Juntos por el Cambio se decidió no asistir a la misa por la paz, e incluso algunos dirigentes se limitaron a repudiar el ataque a la vicepresidenta, Duhalde opinó: "Se irá de a poco ablandando la situación de enfrentamiento. Nos estamos peleando siempre como perros y gatos y así Argentina no va a andar".

Además, dijo que está convencido de la "unidad nacional" y el consenso, pero sostuvo que "no se puede arreglar todo en un día". "Somos hermanos de Patria, no podemos seguir peleándonos", afirmó y dijo que "la gente no quiere más violencia".

La misa por la paz tras el ataque a CFK

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participará de la misa en Luján que se realizará este sábado desde las 13 horas en la basílica de esa ciudad bonaerense. Estará presente el gabinete nacional y dirigentes del Frente de Todos. Uno de los propósitos será un “agradecimiento a la Virgen María por salvar la vida de Cristina Kirchner”.

El lema es "Por la paz y la fraternidad de los argentinos", tras el atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación. La convocatoria la realizó el intendente de Luján, Leonardo Boto. El mandatario municipal explicó en la semana: "No hay misa a favor de nadie, uno va a orar por todo lo que pasó y por el pico de violencia que significó el atentado". La misa será encabezada por el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Scheinig.