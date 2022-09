Moreau y Grabois alientan la idea de que el atentado fue "planificado"

Leopoldo Moreau afirmó que hay "instigadores" tanto materiales como intelectuales de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, mientras que Juan Grabois habló de un "grupo organizado" para matar a Cristina.

Dirigentes del Frente de Todos como el diputado Leopoldo Moreau y el líder social Juan Grabois respaldaron este miércoles la versión que indica que el atentado fallido contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, estuvo planificado con antelación.

"Hay instigadores materiales a esta pareja, además de intelectuales", sostuvo Moreau en diálogo con El Destape Radio, luego de se conocieran fotos de Brenda Uliarte, novia de Fernando André Sabag Montiel, en el lugar del hecho al momento de cometerse el intento de magnicidio.

El diputado de origen radical hizo también referencia a los "discursos de odio" de la oposición que el oficialismo denunció durante los últimos días. "Esa violencia que primero fue verbal, después simbólica y que se fue transformando en física, tuvo como corolario el atentado a Cristina, con el arma en la cabeza", señaló, y agregó que "esto es fruto de años de veneno de los medios que persiguió a Cristina".

Aun así, se mostró esperanzado en la posibilidad de tender puentes con un sector de la oposición: "Yo todavía tengo una expectativa de que un sector del PRO pueda reconstruir el pacto democrático en Argentina", afirmó al respecto.

Grabois afirmó que el atentado contra Cristina fue "planificado"

En paralelo, el dirigente del Frente Patria Grande y líder piquetero Juan Grabois sostuvo el último martes que "hubo una planificación de un asesinato político que hubiera cambiado la historia del país".

"Hubo un grupo organizado que fue a matar a Cristina, la principal dirigenta del peronismo y del movimiento popular en la Argentina”, añadió Grabois en ese sentido, en declaraciones al canal C5N.

Al igual que Moreau, el líder del MTE y la UTEP respaldó la idea de que Uliarte y Sabag Montiel no son los únicos involucrados en el atentado fallido al denominarlos "actores". “Vemos la escenografía de la violencia incremental, pero no sabemos quién es el director y quién es el guionista”, agregó al respecto. Luego, señaló directamente que "no tenemos que permitir que se descarte la hipótesis de una planificación criminal de alto nivel".

También alentó sospechas sobre el papel de UIiarte y sus posibles contactos al afirmar que "no vendés copitos si no estás arreglado con la policía", según dijo en referencia al trabajo que mantenía la novia de Sabag Montiel en los últimos meses.

La Justicia apoya la hipótesis de la "premeditación"

Tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal del caso Carlos Rívolo manejan la hipótesis de la "premeditación" en el ataque de la noche del jueves último cuando Sabag Montiel gatilló un arma contra la Vicepresidenta, según afirmaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

En las últimas horas, se conocieron imágenes en las que se puede ver el carrito de venta de copos de nieve (algodón de azúcar) que manejaban Uliarte y Sabag Montiel con un grupo de amigos, cuando se encontraba en inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta durante las jornadas de manifestaciones de apoyo a la exmandataria en el contexto del juicio que se le sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Además, la Justicia Federal incorporó al expediente una serie de fotos que lograron extraer de la tarjeta de memoria del teléfono celular de Sabag Montiel, lo que para los investigadores acredita cierto nivel de planificación del ataque ocurrido el jueves de la semana pasada.

Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que se trata de fotos en las que se lo ve al ciudadano brasileño y a su novia Brenda Uliarte con una pistola Bersa como la que fue utilizada en el fallido atentado y con las municiones secuestradas en el marco de la investigación en curso.

Entre las fotografías hay una del arma presuntamente utilizada por el agresor con seis balas sueltas y dos cajas de 50 municiones cada una, que serían las secuestradas durante uno de los allanamientos.