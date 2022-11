Crece la preocupación por Revolución Federal a dos días del acto de CFK

El senador del Frente de Todos y dirigente clave en el entorno de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, estuvo en El Destape Sin Fin y se refirió a la seguridad del acto de la UOM en Pilar. “Se están tomando todas las medidas de seguridad”, aseguró. Además, cuestionó sobre este punto la liberación de los integrantes de Revolución Federal.

“Es preocupante que los larguen tres días antes. No significa que nadie vaya a hacer nada pero el mensaje es que no pasa nada”, expresó el senador. Este martes, la macrista Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia excarceló a todos los integrantes de Revolución Federal, en la causa que investiga los actos de este grupo terrorista antikirchnerista. La vicepresidenta Cristina Kirchner había solicitado que sigan presos. La libertad se dispuso para el líder de la banda, Jonathan Morel, como también para Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

A su vez, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a mostrarse en un acto público. Será la primera vez que hable en un acto público luego del intento de magnicidio que sufrió en las inmediaciones de su departamento el jueves 1 de septiembre a la noche.

Su aparición será este viernes 4 de noviembre en un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Si bien no se conocen mayores detalles, la dirigenta sería la voz más importante del evento. Según detallaron a El Destape, la aparición pública de la mandataria fue uno de los temas que se conversaron en la cumbre política del Frente de Todos bonaerense que se llevó adelante este lunes por la tarde en Casa de Gobierno, en La Plata.

Parrilli señaló: “Cristina no está sometida a jueces naturales de la Constitución. Lo de Bruglia y Bertuzzi es un escándalo por donde se lo mire, lo de Rosatti no tiene nombre”. “Estoy convencido y pretendo que se investigue que hay una relación directa entre Revolución Federal, Gerardo Milman y Patricia Bullrich. Esa es la relación que la Justicia no quiere investigar”, resaltó.

Sobre la denuncia a los dichos de Milman, Parrilli planteó: “En las marchas que hacía Revolución Federal Gerardo Milman participaba y estuvo en la marcha de las guillotinas”. “Gerardo Milman se encargó de reducir prácticamente a un 30% la custodia de Cristina”, agregó el legislador.

Por otro lado, el senador nacional Oscar Parrilli se refirió a la candidatura de Cristina para el 2023 y señaló que “no sé si Cristina será candidata, hay que esperar”. Y evaluó que “la economía creció para unos pocos”.

Por su lado, el abogado de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira, rechazó la decisión de la macrista Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que excarceló a todos los integrantes de Revolución Federal, en la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia. El letrado advirtió que ahora los jueces se deberán hacer cargo de las eventuales muertes porque "volverán las marchas violentas hasta que alguien aparezca muerto". La vicepresidenta Cristina Kirchner había solicitado que sigan presos. La libertad se dispuso para el líder de la banda, Jonathan Morel, como también para Sabrina Basile, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

En diálogo con El Destape sin Fin, el defensor de la vicepresidenta admitió que no le sorprende la decisión de la Sala I de la Cámara Federal pero deberán hacerse responsables de la violencia que puede ocurrir y de las amenazas que pueda recibir Cristina y sus hijos. "Es hora de que los jueces se hagan cargo de las eventuales muertes que haya cuando ponen a estos chicos en libertad", sostuvo. Según los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones, no hay elementos para sostener que la libertad de los militantes de esa agrupación pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados. Todavía no hubo procesamientos por la causa.