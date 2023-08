Atentado a Cristina Kirchner: Diputados autorizó el pedido de secuestro del celular de Milman

La comisión de Asuntos Constitucionales avaló el pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti. Ahora, pedirán que se apruebe en la sesión de hoy.

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló hoy un pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti para que la cámara baja autorice el secuestro del teléfono del legislador de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, para acceder a la información. Es en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución fue respaldada por unanimidad por los diputados del oficialismo y de la oposición en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo, quien dijo que los oficios "fueron recibidos esta semana" y se resolvió "tratarlo en forma rápida, atento a la presencia de los diputados por la sesión convocada por Juntos por el Cambio" por el tema alquileres.

"Por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, autorizamos el secuestro de celulares del diputado Nacional Gerardo Milman y acceder a información y/o comunicaciones contenidas, de acuerdo al requerimiento judicial. Pediremos que se apruebe en la sesión de hoy", anunció Germán Martínez, el titular del bloque del Frente para la Victoria.

Ayer, Milman entregó su teléfono celular a la Justicia federal, aunque lo acompañó con una presentación en la que manifestó su oposición a que el aparato sea abierto, informaron fuentes judiciales. El dispositivo fue entregado en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti por parte del abogado de Milman, Manuel Barros, quien además adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador, previa autorización de la Cámara de Diputados.

En el marco de la reunión de esta mañana en la comisión, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, recordó que "se ha tornado abstracto porque ya lo entregó pero queda pendiente la autorización y sostuvo que quieren dar esa autorización.

"Estamos totalmente de acuerdo", dijo al respecto, aunque aclaró que la sentencia contra Milman "no está firme y que la efectiva apertura creemos que debe estar atada a la firmeza de la cámara de que se haga de acuerdo con los términos fijados por la propia cámara".

A su turno, la diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, dijo que es "partidaria que los fueros bajo ningún punto de vista tienen que dar ningún tipo de impunidad y máximo en el momento probatorio" y agregó: "No podemos objetar nada y tenemos que hacer la aprobación no solo de la entrega del teléfono que sugestivamente se entregó ayer, sino grabar la llamada". Y aseveró: "No tenemos que poner restricciones sino habilitar que la justicia pueda hacer los ejercicios probatorios necesarios para despejar el tema".

En tanto, Pérez Araujo dijo que "la jueza verá si el carácter de la sentencia la habilita o no a abrir el celular y ver el contenido" y pidió que se investigue la posible existencia de otras líneas a cargo del legislador de JXC.

El aparato fue entregado en las últimas horas en el juzgado de la jueza Capuchetti por parte de Manuel Barros, abogado de Milman, quien adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador antes de una autorización de la Cámara de Diputados.

La pista de Milman

La denominada "pista Milman" se inauguró el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

"Cuando la maten yo estoy camino a la costa", fue la frase que Abello dijo haberle escuchado decir a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, oportunidad en la que el legislador estaba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.