Atentado a Cristina: Alberto Fernández convocó al Gabinete a la misa por la paz en Luján

Este sábado se llevará a cabo una misa por la paz en Luján para repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta y el ataque a la democracia. "La invitación se hace extensiva a todas las fuerzas políticas y sus representantes", se expresa en la convocatoria.

La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti informó que el presidente Alberto Fernández "invitó a todos los ministros" del Gabinete nacional a participar este sábado de una "misa por la paz" convocada por la intendencia de Luján en el santuario de Nuestra Señora de Luján, tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Asimismo, Cerruti precisó que el mandatario decidirá en las próximas horas si él mismo concurre.

Los movimientos sociales que integran el Frente de Todos junto otras organizaciones populares y sindicales, marcharán el sábado a las 13 horas a la Basílica de Luján para rezar por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y para que la justicia esclarezca el intento de asesinato que sufrió el jueves pasado en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta.

Según contó el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires Andrés Larroque, "todo el arco político y empresarios fueron invitados el sábado a la misa de Lujan", al mismo tiempo que indicó que "no es un acto político". "Hay que sentarse en una mesa con todos para discutir de verdad", afirmó Larroque en diálogo con Futurock.

En la convocatoria a la misa, el Intendente de Luján Leonardo Boto "exhorta a la ciudadanía a unirse en la oración que cura las heridas, levanta la mirada y nos hace testigos de fraternidad y diálogo sincero”. "La invitación se hace extensiva a todas las fuerzas políticas y sus representantes, a vecinos y vecinas de otras confesiones cristianas y religiosas, con el propósito de reconocernos y encontrarnos en esta oración por la ansiada paz social, el diálogo entre líderes y los responsables de nuestras dirigencias”, se expresa en el comunicado.

“Aún en medio de la diversidad podemos encontrarnos, reconocernos hermanos y compañeros de camino, y así elevar nuestra esperanza. Elevemos el espíritu hacía las cosas grandes”, subraya la Carta a los Obispos, y cita la oración por la Patria: “Aquí estamos, Señor, cercanos a María que desde Luján nos dice: ¡Argentina! ¡Canta y Camina! Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos”.

Cerruti criticó a la oposición tras el atentado contra CFK

Por su lado, Gabriela Cerruti afirmó este jueves que el Gobierno nacional está atento a la investigación que tiene en la mira a "hasta ahora dos ciudadanos argentinos que decidieron actuar por afuera de los límites de la democracia". En este sentido, sostuvo que esta situación obliga a replantear "el pacto democrático, a ratificarlo y profundizarlo" y destacó los esfuerzos que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo para ello, en diálogo con otros sectores, entre ellos la oposición.

Asimismo, Cerruti volvió a criticar a Patricia Bullrich por no repudiar el ataque a Cristina Kirchner, a lo que calificó como una “grave” actitud de la ex ministra de Seguridad. También cuestionó al diputado nacional Ricardo López Murphy por sus últimas manifestaciones públicas en las que planteó la dicotomía: "Son ellos o nosotros". “Nosotros no vamos a hacer una cuestión de ‘ellos o nosotros’, como lo hizo un dirigente de la oposición”, aseguró Cerruti en la habitual conferencia de prensa que brinda cada jueves.