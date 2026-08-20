"Atenta contra la salud de los argentinos": Espinoza cruzó a Milei por la pérdida de cobertura médica en todo el país

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei por el impacto que, según sostuvo, las políticas económicas están teniendo sobre el sistema de salud y el acceso a medicamentos.

“Presidente Milei, su gobierno atenta cada día contra la salud de los argentinos”, afirmó Espinoza a través de su cuenta personal de X (ex Twitter), quien cuestionó el ajuste implementado por la actual administración y aseguró que millones de personas perdieron su cobertura médica.

Según datos que atribuyó a la Superintendencia de Servicios de Salud, desde el inicio de la gestión de Milei más de 2,2 millones de argentinos dejaron de contar con cobertura de salud. Para Espinoza, las principales causas están vinculadas con la pérdida de empleos formales y el deterioro de los ingresos familiares.

El dirigente también puso el foco en los jóvenes. “Casi 450 mil jóvenes de entre 15 y 29 años perdieron la cobertura de salud que tenían vía obra social, prepaga o mutual”, sostuvo, y vinculó esta situación con la precarización laboral y el aumento del costo de las cuotas.

En ese contexto, Espinoza advirtió que la pérdida de cobertura privada genera una mayor demanda sobre hospitales y centros de salud públicos, que deben atender a una cantidad creciente de pacientes. El intendente cuestionó además al Gobierno nacional por el financiamiento destinado a provincias y municipios.

“El sistema de salud pública se ve cada vez más sobrecargado y usted lo castiga más aún con las retenciones indebidas que hace de fondos que son de las provincias y de los municipios”, expresó.

Espinoza también cuestionó la política nacional de medicamentos y afirmó que la eliminación del Plan Remediar dejó a millones de argentinos sin acceso gratuito a tratamientos. En ese sentido, defendió el rol de los municipios para sostener la atención sanitaria en sus territorios. “Nosotros hacemos y haremos todo lo que podamos para garantizarle a nuestras vecinas y vecinos la atención de su bien más preciado: sus vidas y salud”, aseguró.

Finalmente, el jefe comunal apeló a la próxima visita del papa León XIV para recomendarle al Presidente prestar atención a sus reflexiones sobre el acceso a la salud. Citó al pontífice al señalar que “la salud no puede ser un lujo para unos pocos”, y remarcó que la protección sanitaria debe estar al alcance de los sectores más vulnerables.

Un frente amplio junto al MDF

En el marco de la construcción política para las elecciones del 2027, el intendente Fernando Espinoza habló frente a más de 4 mil militantes de diversas organizaciones sociales y políticas para avanzar junto al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que conduce el gobernador Axel Kicillof. "Vinimos a escuchar, a pensar juntos, a aprender", exclamó el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) en el cierre del acto en Ramallo.

“Los trabajadores son la columna vertebral del peronismo y son las compañeras las que sostienen el trabajo en cada barrio, las que más protagonismo tienen cuando más sufre el pueblo, porque nadie como una madre sabe interpretar el dolor de una familia”, detalló el intendente quién destacó el trabajo de la juventud y las mujeres en el armado político actual.

Frente a una multitud que colmó el Paseo del Puerto Dr. Arturo Jauretche, el representante de La Matanza celebró la gran convocatoria de militantes y vecinos para avanzar la construcción del Movimiento Derecho al Futuro en toda la provincia de Buenos Aires. “Estamos interpretando lo que el pueblo quiere. Tenemos hambre de justicia y de terminar con los errores que cometimos en el pasado”, afirmó Fernando Espinoza.

En ese sentido, llamó a construir un espacio amplio que trascienda al peronismo. “Vamos a generar un gran frente amplio electoral con el peronismo como columna vertebral, pero también tenemos que ir a buscar a los distintos sectores de la sociedad que no son peronistas y que se desencantaron con Milei, a los pequeños productores de las economías regionales, a los comerciantes independientes y a los empresarios”, reflexionó.

“Salgamos a la calle, salgamos a los barrios con la fuerza que nos da este Plenario. Mucha fuerza, mucha actitud, Vamos a cambiar la Argentina, es unidos y es con Axel Presidente”, concluyó.