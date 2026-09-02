ATE protestó en Fabricaciones Militares para rechazar su intento de privatización

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó una protesta en la sede central de Fabricaciones Militares ante el intento de privatización y el sindicato advierte que si no hay respuesta por parte del Gobierno, el conflicto se podría profundizar.

"Pretender entregar el 51% de las acciones a empresas extranjeras es directamente avanzar en la completa extranjerización de las fábricas militares de nuestro país. Esto hiere de muerte a un sector que es estratégico para la defensa de nuestra nación y se traduce en una pérdida de soberanía que será difícil de recuperar", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En este marco, detalló: “Las empresas están en condiciones de producir y cuentan con trabajadores, pero eso al Gobierno no le interesa. Acá lo que está en juego son las licencias y los sellos de Fabricaciones Militares que se quieren apoderar para poder vender luego en cualquier lugar del mundo”.

“Vamos a seguir resistiendo esta entrega del patrimonio nacional y si no frenan en su intento, el conflicto se va a profundizar”, concluyó Rodolfo Aguiar.

La denuncia de ATE contra el Gobierno

El sindicato denuncia que el Gobierno envió un pliego internacional que habilita la venta del 51% de las acciones sin tope máximo de la empresa estatal, lo que en caso de concretarse implicaría una pérdida de soberanía nacional y de capacidad de decisión sobre un sector estratégico para la defensa del país.

El Gobierno busca conformar uniones transitorias con operadores privados para sus actividades productivas, lo que dejaría la producción de Fabricaciones Militares en manos de empresas extranjeras.

Fabricaciones Militares registró una fuerte caída de la producción de elementos estratégicos para las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante la gestión libertaria, como es el caso de las municiones (-44,13%), munición calibre 9 mm (-52,97%) y chalecos antibalas (-97,98%), entre otros. Este descenso se da en un contexto de un fuerte deterioro del sector industrial durante la gestión de Javier Milei.

Según el último relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la industria argentina cayó 7,9% entre 2023 y 2025, el segundo peor desempeño entre 56 economías relevadas. En ese período se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales.

Este deterioro se profundizó con medidas como la derogación de la Ley de Compre Nacional y del PRODEPRO (DNU 70/2023), que sostenía Aportes No Reembolsables para empresas de sectores estratégicos, y el desmantelamiento del INTI mediante el decreto 462/2025, que compromete el desarrollo de normas de calidad y la generación de bienes con valor agregado nacional.

Actualmente, Fabricaciones Militares tiene cuatro plantas operativas: Fábrica Militar Fray Luis Beltrán en Santa Fe, dedicada a materiales de Defensa y Seguridad; Fábrica Militar Río Tercero y Fábrica Militar Villa María, ambas en Córdoba, dedicadas a químicos y metalmecánica por un lado y pólvoras, explosivos y otros insumos estratégicos por el otro; además de FANAZUL en Buenos Aires, que aporta capacidad productiva para la industria y la Defensa