Asustado por el riesgo país, Milei hace campaña en París: "Acelerar el crecimiento"

Con una crisis financiera en puerta y el riesgo país en ebullición, el presidente Javier Milei le echó la culpa en París a las "convulsiones internacionales", intentó defender su gestión y prometió que en caso de ser reelegido en 2027 va a "acelerar la tasa de crecimiento".

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"Los acontecimientos recientes en el mundo, siendo que Argentina es un activo 'beta agresivo', implicó que aumentara el riesgo país. Pero más bien terminen todas estas convulsiones internacionales, el riesgo país, digamos, volverá a bajar", dijo Milei durante un discurso pronunciado en la sede del Automóvil Club de París.

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