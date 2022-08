La defensa de los familiares del Ara San Juan denunció y pidió la remoción de los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia

El abogado Luis Tagliapietra los acusa de posible participación en delitos de violación de los deberes de funcionario público y pidió que se remueva a los jueces denunciados.

El abogado de los familiares de las víctimas del Ara San Juan, Luis Tagliapietra, denunció a los jueces Mariano Llorens, Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Bruglia por posible participación en delitos de violación de los deberes de funcionario público y pidió que se remueva a los jueces denunciados. Tagliapietra presentó la acusación ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, en el marco de la denuncia que realizó por espionaje a los familiares de las víctimas. Lo hizo, además, el mismo día que se conoció otro avance importante en la causa: el fiscal interino Agüero Iturbe dijo que el sobreseimiento de Macri es "prematuro" y que no se puede justificar el espionaje a familiares de los tripulantes ya que no ponían en riesgo la seguridad presidencial ni del país.

"Por medio de la presente vengo a formular una denuncia por mal desempeño en sus funciones a sus cargos y su posible participación en los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho agravado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función y publica y prevaricato, todo ello en virtud de haber tomado conocimiento y sufrido la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en dicho ejercicio de sus funciones", afirmó Tagliapietra en el escrito. Y agregó: "Solicito a este Consejo de la Magistratura que disponga la apertura del procedimiento de remoción de los jueces denunciados y ordene sus suspensiones".

En su escrito, Tagliapietra argumentó que entre las tareas de espionaje "evidentemente" prohibidas por la ley y la Constitución se obtuvieron datos personales privados e información de personas familiares y allegados, presuntamente buscando obtener ventajas respecto a los reclamos que realizábamos por el hundimiento del referido submarino, "los lugares donde nos reuníamos, nuestros datos personales y los de nuestro entorno, como la identificación de referentes y los consecuentes reclamos y acciones que realizaríamos".

Un fiscal apeló el sobreseimiento de Macri por espionaje

El fiscal general interino de Comodoro Py José Luis Agüero Iturbe pidió que se anule el sobreseimiento a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares del ARA San Juan. Ese fallo lo firmaron 3 jueces nombrados por el ex presidente: Llorens (que se juntó con Macri en Olivos), Bruglia (puesto a dedo por Macri) y Bertuzzi (también puesto a dedo por Macri). Los jueces no dijeron que el espionaje no existió sino que lo justificaron y legitimaron como parte de las tareas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Para los jueces macristas los familiares de los tripulantes del ARA San Juan podían poner en riesgo la seguridad presidencial con una movilización, un pedido de reunión o la entrega de una carta.

El fiscal Agüero Iturbe dice que “los señores magistrados corren el eje de la discusión y de la investigación” y que los familiares del ARA San Juan espiados “no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse” y que “se trataban de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos”. Y concluyó que “considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.