ARA San Juan: Peña, Aguad y Macri manejaron la estrategia discursiva por el hundimiento del submarino

Así lo aseguraron en la causa dos exfuncionarios muy cercanos a Macri. Son el ex secretario de Presidencia, Fernando De Andreis, y el ex secretario legal y técnico, Pablo Crusellas. Querían modificar el rumbo de la interpretación de lo que pasó, sugieren familiares.

El ex secretario general de Presidencia, Fernando de Andreis, declaró que la comunicación referida al hundimiento del submarino ARA San Juan estuvo a cargo del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del entonces presidente Mauricio Macri. Por su parte, el ex secretario legal y técnico, Pablo Crusellas, confesó que utilizaba un teléfono encriptado que les entregó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para comunicarse. Ambos declararon en la causa por el hundimiento del submarino que tramita en el juzgado de Marta Yánez en Caleta Olivia, la otra causa por el espionaje ilegal arribó a Comodoro Py para protección del macrismo.

Acerca de la comunicación del hundimiento, De Andreis declaró: "Sí, se habló en la Casa Rosada, era el principal tema de ese momento. Pero no fue una decisión mía. Recuerdo que las comunicaciones las daba Balbi, pero el porqué de esa decisión no lo sé. Cuando el tema era de semejante trascendencia no pasaba por mi área, era una decisión del presidente y del Jefe de Gabinete. Recuerdo que había una comunicación permanente entre el Presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de defensa, donde imagino que se tomó la decisión de quién comunicaba".

En su declaración testimonial, De Andreis evitó mostrarse como el organizador de algunas reuniones entre Macri y los familiares que se usaron para espiar a los allegados de las víctimas. Luego de que se conozcan las operaciones de inteligencia para seguir a los familiares, desde el macrismo alegaron que eran tareas que se realizaban por la seguridad del Presidente en cada reunión que se hacía. La explicación resulta, para los querellantes, desubicada si se tiene en cuenta que en realidad son víctimas del macrismo y no eran un riesgo para el entonces jefe de Estado.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Si organizamos los traslados del Presidente a Mar del Plata, organizamos la casa militar, el traslado aéreo, si se requería helicóptero o no, en comunicación con defensa y la basa de Mar del Plata. Yo creo que una de las veces que fue a la base él estaba en Chapadmalal entonces no intervine. Ese traslado implicó las mismas medidas que se requieren para cualquier traslado", declaró De Andreis. Está comprobado que antes y después de la reunión en Mar de Plata se siguió a los familiares para espiarlos de manera ilegal.

"Tenía un teléfono encriptado de la AFI"

El ex secretario legal y técnico, Pablo Crusellas, reconoció que tenía dos teléfonos celulares: uno personal que todavía mantiene y uno encriptado que se lo entregó la AFI. Además mencionó que tuvo mayor participación en el tema en 2018 cuando "hubo que dictar decretos relacionados con los familiares, subsidios, becas, proyectos de ley, cuando hubo que aprobar la contratación directa para contratar el servicio de búsqueda".

Acerca de sus teléfonos, declaró: "Actualmente tengo solo un celular. En ese momento tenía un teléfono que permitía comunicaciones encriptados, cuyo número no recuerdo y ese teléfono lo devolví a la AFI (quien me lo aportó) sé que había varios funcionarios que tenían ese teléfono pero no recuerdo quienes eran".

Al ahora Auditor de la Ciudad de Buenos Aires no le pareció extraño que le den un teléfono encriptado y dijo que no sabía por qué lo hicieron. "Calculo que por políticas de seguridad, yo prácticamente no lo use", señaló.

Un grupo de familiares pide que la causa por el hundimiento avance

El abogado, representante de una de las querellas y padre de un tripulante del ARA San Juan, Luis Tagliapietra, pide que la jueza Marta Yáñez avance con la causa por el hundimiento con las pericias de las imágenes del submarino en el fondo del mar. Además cuestiona que no se haya procesado a funcionarios que tuvieron intervención en el submarino como el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad y el ex presidente, Mauricio Macri.

"Los testimonios De Andreis y de Crusellas son una maniobra de la jueza para simular que está investigando. La Cámara en noviembre de 2020 le pidió a la jueza que investigue a Macri y a Aguad. Investigar significa procesar, significa indagar. No significa llamar a dos testigos de la Presidencia. En la causa no pasa nada: hay que peritar los videos, ver qué se puede hacer para tener una respuesta científica que explique el hundimiento, sino será todo inútil", explicó Tagliapietra.