Discurso de Alberto Fernández: "Es un honor que me insulte Iglesias, me enorgullece"

El Presidente cruzó al diputado macrista, que lo agredió en pleno discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Diputados de Juntos por el Cambio, de espaldas, miraron los celulares durante el discurso.

El presidente Alberto Fernández cruzó al diputado macrista Fernando Iglesias, quien lo agredió en pleno discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. "Es un honor que usted me insulte, Iglesias, me enorgullece", le respondió.

Fue mientras el Jefe de Estado realizaba durísimas críticas contra la Corte Suprema, mientras a su derecha se encontraban dos de sus integrantes: el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz.

Allí, la oposición salió en defensa de la Corte y empezó a gritar contra el Presidente. En el medio, Iglesias empezó a agredir e insultar al mandatario, quien le respondió, como también lo hizo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Alberto criticaba el fallo de la Corte por la coparticipación: "Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país". Allí reaccionó el macrismo.

"Es un honor que me insulte diputado Iglesias, es un honor que me insulte. Me enorgullece", le respondió Alberto a los agravios del legislador preferido de Mauricio Macri. Mientras se escuchaban gritos en todo el recinto.

Iglesias junto a un grupo de diputados opositores estuvieron sentados en sus bancas de espaldas al Presidente, en forma de rechazo al discurso de Fernández. Además se mostraban con sus celulares y poco atentos a las palabras del mandatario.

En una especie de show mediático, el diputado radical Martín Tetaz contó en redes sociales que llevó un contador para seguir una a una "las mentiras del Presidente", según tuiteó. Y prometió luego ampliar cada una de ellas.