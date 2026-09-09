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Apelaron la suspensión del Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires

El lunes, la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual había dispuesto la suspensión de la medida que había entrado en vigencia dos días atrás. 

09 de septiembre, 2026 | 19.28
Apelaron la suspensión del Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires

El fiscal de menores Hernán Ceruti, al frente de la Fiscalía en lo Penal Juvenil de Lomas de Zamora, presentó este miércoles una apelación contra la resolución de la jueza Marta Elba Pascual del lunes que suspendió el Régimen Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires.

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Según publicó la agencia Noticas Argentinas, Ceruti consideró la decisión de la jueza Pascual como un acto que provoca un "gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad” y subrayó que no se comprobó ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que perjudique la libertad de los adolescentes alcanzados por la normativa. Ceruti cargó contra Pascual y consideró que su actuación "avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado".

En su disposición la jueza argumentó que basó su decisión en que con el nuevo régimen podría aumentar en forma significativa el número de jóvenes detenidos y que la Provincia no disponía de la infraestructura ni de los recursos suficientes para afrontar ese incremento.

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La apelación llevada a cabo por Ceruti se suma a la denuncia penal que realizó la ONG Usina por la Justicia que acusó a Pascual de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.

A través de su cuenta de la red social X, la organización apoyó la decisión de Ceruti y recalcó: "El fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes".

Con información de Noticias Argentinas 

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