Aníbal Fernández tras las elecciones: “El Presidente sigue en carrera por su reelección"

El ministro de Seguridad de la Nación analizó el resultado de las Generales y deslizó una posible reelección de Albero Fernández.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, analizó el resultado de las Elecciones 2021 en las que el oficialismo mantiene por ahora la primera minoría en la cámara de Diputados, y aseguró que el Presidente, Alberto Fernández, “sigue en carrera por su reelección en 2023".

En diálogo con Radio Con Vos, Aníbal Fernández fue consultado acerca del festejo del Frente de Todos en el búnker de Chacarita, tan cuestionado por la oposición y sus periodistas amigos, y sintetizó: “Fue un empate después de que hayan presagiado que nos iban a hacer pedazos".

“Perdimos, pero cuando me pongo a mirar los números respecto de la primera minoría en Diputados nuestra performance es mejor que la de los otros. Y respecto del resto de las cosas, muchos distritos se deban por perdidos y el trabajo dio sus frutos”, analizó. “Hubo una elección donde el oficialismo, con un trabajo sobrehumano por la pandemia, se le presagiaba que los resultados lo iban a hacer pedazos. Y finalmente eso no pasó”, reconoció.

“Si te acompañan, tan mal no debés haber hecho las cosas”, aclaró el ministro. “Si uno tiene que ir a pedirle al compañero que no fue a votar que lo venga a votar porque lo necesita en este momento, si no te comportaste como corresponde no te hubieran dado ni cinco de bolilla. Sin embargo, al Presidente lo acompañaron”, insistió.

En otro orden, al ser consultado sobre si la derrota numérica lo deja al Presidente, Alberto Fernández, afuera de la pelea por la reelección, el ministro de Seguridad lanzó: “Ni loco”. Luego, cuando le repreguntaron si el Presidente está "en condiciones", ratificó que para él lo está “totalmente”. “El Presidente hizo un esfuerzo sobrehumano”, remarcó.